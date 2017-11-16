Sağlık Bakanlığı 50 bin bisiklet dağıtacak

Sağlık Bakanlığınca, 2018'de "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında, hareketsizliği azaltmak için 50 bin bisiklet dağıtılacak.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"nın içeriğine uygun olarak "Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi 2015-2018" kapsamında, bisiklet dağıtımlarına devam edecek.

Bu çerçevede Bakanlıkça, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği standartlarda bisiklet yolu ve paylaşım sistemi yapan yerel yönetimler, eğitim kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına bisiklet dağıtımı yapılıyor. 2015'te hayata geçirilen projeyle bugüne kadar 352 bin bisiklet dağıtımı yapan Sağlık Bakanlığı, 2018'de de 50 bin bisiklet hediye etmeyi hedefliyor.

"4 BİN 914 OKUL BESLENME DOSTU OKUL SEÇİLDİ"

Bakanlık, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"nı da yeni ihtiyaçları ve Dünya Sağlık Örgütü eylem planlarını dikkate alarak 2017-2021 dönemi olarak güncelledi.

Buna göre, çocuklara okullarda sağlıklı beslenme eğitimi verilerek sağlıksız gıdalardan korunmalarının sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek. Tüm okullarda "Beslenme Dostu Okul Programı" devam ettirilecek. Program kapsamında Ekim 2017 itibarıyla program kriterlerine uyan 4 bin 914 okula "Beslenme Dostu Okul Sertifikası" verildi.

Vatandaşların yoğun olduğu şehir meydanlarında, "Hareketli Yaşam Tarzının Teşviki", "Sağlıklı Beslenme", "Bağımlılıkla Mücadele" ve "Organ Bağışı" gibi konularda bilgilendirme ve sağlık okuryazarlığını artırma faaliyetlerine de devam edilecek. Bu kapsamda çalışmaların yapıldığı ve Türkiye genelinde hizmet veren 150 "Sağlıklı Yaşam Aracı" ile 5 milyon kişiye ulaşıldı.

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