Sağlık Bakanlığı 2018 personel alımı için harekete geçti. Maliye Bakanı Naci Ağbal birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak. Önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız" demişti. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından 9 bin sözleşmeli personelin hangi branşlarda alınacağı duyuruldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 9 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2018 yılında yapacağı 9 bin personel alımını hangi branşlarda ne kadarlık kontejyanlarla yapacağını duyurdu. Ancak Bakanlığın duyurusunda başvurularla ilgili bir bilgi yer almadı. KPSS 2018/1 başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdan sonra belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

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