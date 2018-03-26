İnsanın sahip olduğu en değerli şeyi sağlığı... Dolayısıyla sağlığı bozulmuş ve yardım bekleyen insanları görünce dayanamıyor, yardım ediyoruz. Medyada sık sık yardım bekleyen hastaların haberlerini görüyoruz. Peki, bunların kaçı gerçek?

Sağlık Bakanlığı, hasta olduğunu öne sürerek, para toplayan ve vatandaşın duygularını sömüren dolandırıcılara karşı yeni bir birim kurdu.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Zaman zaman karşılaştığımız gerçeği yansıtmayan yanlış algı oluşturan ve iyi niyeti suistimal eden haberler üzerine böyle bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur.

Genelde çocuklar ve ilaç ihtiyacı üzerinden yapılan haberlerde söz konusu kişinin hasta dahi olmadığı (hastanelerde kaydının bulunmadığı, tanı konulmadığı) bazı mizansen ve sahte raporlarla haberi yapan muhabirin yanlış yönlendirildiği ortaya çıkıyor. Aynı kişilerin farklı zaman ve mecralarda aynı haberi defaten yer alıyor."

Halkın iyi niyetinin suistimal edilmemesi için söz konusu kişilerin gerçekten hasta olup olmadığının Bakanlıktan teyit edilmesi gerektiği vurgulanarak, müşavirlikte bu konularla ilgilenen yeni bir birim kurulduğu açıklandı.