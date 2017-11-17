Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş: "Sağlıkta önemli vizyon değişimleri oldu"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Türkiye'de 2002'den beri devam eden süreçte sağlıkta önemli vizyon değişimleri olduğunu aktardı.
İHA'nın haberine göre; Antalya'nın Alanya ilçesinde Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen tarafından düzenlenen, Uluslararası Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikaları Sempozyumu başladı. 2 gün sürecek olan sempozyuma Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş'ün yanı sıra Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan, Endonezya, Somali, Sudan, Gana, Pakistan, Sudan ve Cezayir olmak üzere 20 ülkeden temsilci katıldı.
Sempozyumunda gazetecilere açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, uluslararası alanda sendika alanına katkı sunmak adına 20 ülkeden katımın olduğu bir sempozyum gerçekleştirdiklerini söyledi.
"KOMŞU ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK DURUMA GELDİK"
Türkiye'de 2002'den beri devam eden süreçte sağlıkta önemli vizyon değişimlerinin olduğunu aktaran Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Tüm ülkeler bazı konularda bizden işbirliği istiyor. 30'dan fazla ülkeyle sağlık konusunda işbirliği ve değerlendirmeye yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle aile hekimliği sistemi, hastanelerimiz şehir hastanelerimiz ve bunların vizyonu, bununla beraber sağlık turizmi ki ülkemiz komşu ülkelerle işbirliği yapacak durumuna geldik. Özellikle mükemmeliyet merkezleri kurarak dünyaya açılacağız. 2018'de kataloğumuzu elimize alarak 32 ülkeyle işbirliği yapacağız. Bu tesislerde hem vatandaşlarımıza hem de bizden hizmet isteyen ülkelere sağlık hizmet vermeye çalışacağız. Ayrıca Türkiye sağlık sektörü endüstrisi sağlıkta önemli gelişme kaydediyor. Özellikle tıbbi cihaz, ilaç ve buna benzer sağlıkta kullanmış olduğumuz malzemelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu ülkelere işbirliğinde de onların da bu çalışmalara katkı sağlaması veya işbirliği konusunda çalışmalar yapacağız. Bu konuda bir değerlendirme yaptık. Sağlık her gün gelişen ve ortak işbirliği de isteyen bir alan. Bu sempozyumunda bu anlamda yararlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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