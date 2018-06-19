Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Alper Cihan, saç ekimi konusunda vatandaşları uyardı. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre saç ekimiyle ilgili ameliyathane şartının aranmadığını kaydeden Cihan, “Asgari 12 metrekare büyüklüğünde, sterilizasyona uygun zemin, düz ve pürüzsüz duvarlı, ultraviyole oda sterilizasyon sistemli, havalandırmalı, asgari araç gereç ve ekipmanları bulunan bağımsız bir mekânda saç ektirilebilir. Saç ekim işlemini, deri ve zührevi hastalıklar uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ile medikal estetik sertifikalı hekimler yapabilir. Tabip ve uzman tabiplerin sorumluluğunda hemşire ve anestezi teknisyeni ya da teknikerleri de görev alabilir” dedi.
Otel odalarında, izinsiz olarak polikliniklerde ya da muayenehanelerde, iş merkezlerinde kaçak olarak yapılan saç ekimi işlemlerine işaret eden Cihan, vatandaşın şikâyeti üzerine bu tür kaçak saç ekim işlemlerine karşı gereken adımların atıldığını vurguladı.
‘YURTDIŞINDA HEKİM YAPIYOR’
Saç ekimine yurtiçinden ve yurt dışından yoğun talep olduğunu belirten Cihan, ilgili hekimin operasyonu bir süre yürüttükten sonra hemşire, teknisyen ya da sağlık memuruna bıraktığını söyledi. Cihan, “Ortalama 8 saat süren işlemin Türkiye’de 2 saatlik kısmını hekim yapıyor, kalan kısmını yardımcı personele bırakıyor. Yurtdışında tüm operasyon plastik cerrahlar tarafından yapılıyor. Bu nedenle yurtdışında fiyatlar daha pahalı. En fazla talep Arap ülkelerinden geliyor. Taleplerin iki nedeni var. İlki ucuz olması, ikincisi Türkiye’de bu işin güzel yapılması. Hemşire, teknisyen, sağlık memuru bunu çok iyi öğrendi. Hekimlerden daha iyi saç eken hemşireler, teknisyenler var” dedi.
200 MERKEZE KAZANILMIŞ HAK
Saç ekimi operasyonlarının nerelerde yapılacağı konusunda tartışmaların devam ettiğini kaydeden yetkililer ise, “Her yere izin veriyormuşuz gibi bir izlenim söz konusu. Yaklaşık 200 güzellikten dönüşen tıp merkezine ve polikliniğe, kazanılmış hakları olduğu için bu imkânı verdik. Bu tek sefer verilmiş bir hak. Yenisi verilmeyecek, devri ya da satışı yasak” diye konuştu.
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