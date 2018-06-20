Sağlık Bakanlığı mantar zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu. Bakanlık, bilgilendirmesinde ülke genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde ve tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında da artış olabileceğine dikkat çekti.

O İLLERE DİKKAT!

Açıklamada doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceği vurgulandı.

Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve vatandaşın da bu mantarlara çokça rağbet edildiği vurgulandı. Çorum, Erzurum, Yozgat, Ankara, Niğde, Sakarya, Kütahya ve İstanbul illerinde rağbetin diğer illere göre daha fazla olduğu açıklandı.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zehirlenme belirtileri, mantarda bulunan zehirin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabiliyor ve çeşitlilik gösterebiliyor. Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor.

BAKANLIK UYARIYOR

Sağlık Bakanlığı, mantar zehirlenmelerine karşı şu uyarılarda bulundu: "Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi sonucunda bu belirtilerin görülmesi hâlinde mantarı tüketen kişilerin derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. İhtiyaç halinde mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehir, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından Türkiye’de 20 stok merkezinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır, ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşlar 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabilirler.

Doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından bir zehirlenme görülmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla, bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir."