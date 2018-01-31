Sağlık Bakanlığı, acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla acil servis hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler yaptı.
AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın imzasıyla, tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen ve acil servis hizmetlerine yönelik düzenlemeleri içeren genelgeye göre, hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde "Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği" uygulaması yapılacak.
Acil servislere başvuran hastalardan genel durumu en hafif olan ve "yeşil alan"da muayene olması gerekenlere "Yeşil Alan 1" kodu verilecek ve bu hastalara acil servisteki genel tabip muayene polikliniklerinde bakılması sağlanacak.
Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıklar, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji branşları ile hastanelerin acil servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer branşlar için de acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak şartıyla "Yeşil Alan 2" kodu ile Mesai Kaydırma veya Branş Polikliniği uygulaması yapılacak ve uygun hastalar sağlık personeli tarafından gerçekleştirilecek etkin triaj ile branş polikliniklerine yönlendirilecek.
Mesai Kaydırma veya Branş Polikliniği uygulaması kapsamında uzman hekimler tarafından yapılan branş poliklinikleri haricinde ihtiyaç oranında, "Yeşim Alan 2" kapsamında olmak üzere genel tabip poliklinikleri açılacak. Böylece hastaların acil servislerde birikmesinin ve beklemesinin de önüne geçilecek.
Acil servislerdeki hasta gözetimi sürelerinde de düzenlemeye gidilecek. Kısa müşahede süresi 2 saati geçmeyecek şekilde planlanacak. 2 saatten fazla acil gözlem veya tabip gereken hastaların, acil servis bünyesindeki acil yataklı servislerde gözlemi ve tedavisi sağlanacak.
"ACİL SERVİSLERDE UZUN YATIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"
Acil servis hizmetlerinde yapılan düzenlemeye göre, acil serviste hastası olup 8 saatten fazla gözlemde tutan ve kliniğine almayan branşlarda "Merkezi Yatış Otomasyonları" üzerinden, bu hasta yatırılana kadar normal hasta yatışı yetkisi kısıtlanacak.
Acil servis hastalarında radyoloji ve laboratuvar süreçlerinin hızlandırılması mümkünse "Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği" uygulaması için rutin laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri için de ek mesai uygulaması yapılacak.
Gerektiğinde hastane idaresinin, acil kabulü yüksek olan klinikler için diğer kliniklerce yoğun kullanılmayan hasta yataklarını ilgili kliniğin yatağı haline dönüştürmesi sağlanacak.
Özellikle acil cerrahi endikasyonu konulan hastaların yoğun bakım yatağı ihtiyaçlarının bir yoğun bakım sorumlusu tarafından belirlenmesi sağlanacak. Yoğun bakımlarda yer olmaması halinde acil hasta mağduriyetini önlemek için ara bakım ünitelerinin düzenlenmesi sağlanacak.
"ACİL SERVİSLERDE KONSÜLTASYONLAR HIZLANACAK"
Genelgeye göre, acil servislerde konsültasyonların hızlandırılması temin edilecek. Hekim kaynağı yeterli olan kliniklerin günlük iş akışları içerisinde bir hekimini mutlaka konsültasyon amaçlı olarak görevlendirmesi, acil servis konsültasyonlarında mavi kod kapsamında olmayanların en fazla 30 dakika içinde yaptırılması, konsültan hekim listelerinin ve konsültasyon ortalama cevap sürelerinin idareye teslim edilmesi sağlanacak.
Öte yandan, acil servislerde basit fiziksel iyileştirmeler de yapılacak. İlgili acil servislerde ivedilikle küçük onarım, basit yapım işlerinin yapılması ve hasta ve hasta yakını imkanları ve konforunun artırılması sağlanacak.
İlgili acil servislerde araç giriş çıkış ve otopark imkanlarının genişletilerek acil hastalara araç park imkanları ve kolaylığı getirilecek.
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