Sağlık Bakanlığından yürüyen merdiveni kullanmayan vatandaşlara sürpriz!

Sağlık Bakanlığı 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında hareketli yaşamın önemini vurgulamak için "Her gün 10 bin adım" çağrısını yineledi.

İHA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından, toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla Ankara metrosunda bir etkinlik düzenlendi. Ankara metrosunda, yürüyen merdiven yerine normal merdivenleri kullanan vatandaşlara Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Diğer taraftan, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında hareketli yaşamın önemini vurgulamak için 81 ilde bulunan sağlık çalışanları bir video çekti. Sağlık çalışanlarının koordineli bir şekilde çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sağlık Bakanlığının "Her Gün 10 Bin Adım" kampanyasına süper lig takımları da destek oldu. Tüm takımlar bu kapsamda hareketli yaşamı teşvik edici tweetler attı.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, Süper Lig takımları 7. hafta maçlarında sahaya "Her Gün 10 Bin Adım" pankartıyla çıkarak obezite ile mücadeleyi destekledi. 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında hareketli yaşamın teşviki ve toplumsal farkındalığın sağlanması amacıyla hazırlanan ve futbolcular tarafından açılan pankartlar izleyicilerden büyük alkış aldı.