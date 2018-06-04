Özellikle sağlık enflasyonunun yüzde 13.8 ile genel enflasyon oranın üstünde seyretmesi sağlık sigortası primlerine yansıyor. Vatandaşlar bu alandaki prim artışından yakınırken Mapfre Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, “Sağlık sigortasında fiyatlar yüksek ama maliyetler de çok yüksek. Öyle ki Türkiye’de sigorta şirketlerinin tamamı zarar ediyor” diye konuştu. Bunun nedeninin sağlık enflasyonunun yanı sıra sigortacı davranışları olduğunu anlatan Munoz, “Herkes en iyi hastanelere gidip mutlaka profesörlere muayene olmak istiyor. Bu da maliyetleri ve primleri tırmandırıyor. Oysa mesela İspanya’da sağlık sigortası daha basit hastalıklar için kullanılıyor. Daha ciddi hastalıklarda devlet hastanelerine başvuruluyor” diye konuştu.
Geçen yıl trafik sigortasına gelen tavan fiyat uygulamasından sonra bu alanda büyümeyi tercih etmediklerini kaydeden Munoz, bu alanda primlerin şu anda düşük olduğunu belirtti. Munoz, bağımsız araştırmacıların da bunu yaptıkları çalışma ile ortaya koydukları bilgisini de verdi.
TRAFİKTE FİYATIN UCUZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Munoz, uzun vadede özellikle trafik dışı ve hayat branşlarının sürdürülebilir bir şekilde büyüyeceğini öngördüklerini belirtti. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde kasko, konut ve KOBİ sigortalarında daha aktif olmayı hedeflediklerinin altını çizen Munoz, “Yaşamda ise odağımıza risk ürünlerini alarak kârlı büyüme hedefimiz var. Bu yılki prim artış hedefimiz yüzde 30” diye konuştu.
Sigortacılıkta enflasyonun üstünde büyüme sağlandığına dikkat çeken Munoz, geçen yıl hayat dışı sigortacılıkta yüzde 12 ve hayat sigortacılığında ise yüzde 36 büyüme sağladıklarını ve rakamların büyümeye devam edeceğini beklediklerini ifade etti. Mapfre’nin Latin Amerika ve İspanya’da sigortacılık alanında etkin olduğunu dile getiren Munoz, özellikle Avrupa’da Türkiye’nin İspanya’dan sonra en çok önem verdikleri ülke olduğunu vurguladı.
ÇALIŞANLARA EŞİT FIRSAT SUNMA ÖZENİ
Yürüttükleri Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği politikasıyla tüm Mapfre çalışanlarına eşit fırsatlar sunduklarını belirten Munoz, “Bu alandaki çalışmalarımızla kendi sektörümüzde Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduk. FEM Sertifikası, KAGİDER tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğini ve istihdamda kadının güçlenmesini destekleyen şirketlere; işe alım, eğitim, kariyer planlama, terfi, iletişim, politikaları ve kurumsal reklamlar gibi tüm süreçleri denetlendikten sonra veriliyor” dedi.
Munoz, Fundación MAPFRE’nin (MAPFRE Vakfı) bu yıl gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projeleri için 500 bin Euro bütçe ayırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de özellikle yol güvenliği, sağlık ve toplumsal gelişim alanlarına odaklanıyor, sürdürülebilir bir değer yaratmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede Sağlıklı Yaşam Projemiz ile bugüne kadar 37 bin 243 öğrenci ve 1400 öğretmene ulaştık. Yol güvenliği alanında ücretsiz çocuk tiyatromuz “Bıdık ile Köpük Trafikte”yi 14 bine yakın çocuk seyretti.”
‘SUİİSTİMALLER HER GEÇEN YIL ARTIYOR’
Munoz, sigorta suiistimallerinin yani sahte hasar bildirip sigortadan tazminat alanların her geçen gün arttığını da belirterek, “Teknolojinin de gelişmesi ile bizim yakaladığımız suiistimal sayısı artıyor. Geçen yıl hasarın yüzde 0.6’sı olan sahte hasarlar bu yıl yüzde 1.1’e ulaştı. Bu ekonominin bozulmaya başladığı her ülkede böyle oluyor” dedi.
‘EN ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ ÜLKE TÜRKİYE’
Türkiye’de çalışmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Mapfre Sigorta Genel Müdürü Alfredo Muñoz, bazı ülkelere göre Türkiye’nin sigortacılıkta potansiyelinin iki kat fazla olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin gücüne inandıklarının altını çizen Munoz, “Türkiye ekonomisi dövizdeki artışı kompanse edebilecek düzeyde. Biz istikrarlı bir pazar görmek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umut ederiz ki bu çalkantılar da geçecektir” dedi.
‘KENDİ ACENTELERİMİZİ OLUŞTURUYORUZ’
Mapfre Sigorta Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı İlker Sırtıkırmızı da “Acente ve broker’larımızın yanında dağıtım kanallarımızı Türk Mapfre satış kanalı, oto bayi acentelerimiz, banka işbirliklerimiz, ve online satış yapılanmamız oluşturuyor. Ayrıca kendi acentelerimizi oluşturuyoruz. Şu anda kendi içimizde yetiştirdiğimiz ve sadece Mapfre ile çalışan 41 tekli acentemiz var. İki yıl bünyemizde görev yapan başarılı personelimize her şeyi hazırlayarak acentelerini teslim ediyoruz. 2020 yılının sonuna kadar hedefimizde 140 acenteye ulaşmak var” dedi.
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