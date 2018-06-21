Siirt'te son 15 yılda sağlık alanında 234 milyon 780 bin lira yatırım yapıldı. Bu yatırımlarla hastalar, 5 yıldızlı otel konforuyla sağlık hizmeti alıyor.

AA'nın haberine göre; 112 acil istasyon sayısının 1'den 17'ye, ambulans sayısının da 1'den 43'e yükseldiği kentte hastalar, içerisinde tuvaleti, banyosu ve en fazla 2 hasta yatağı olan konforlu odalarda tedavi oluyor.

"DEVLETİN SAĞLADIĞI İMKANLARLA 24 SAAT HİZMET VERİYORUZ"

İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, kentte son yıllarda yapılan yatırımlarla 2002 yılında yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının şu anda yüzde 75'e yükseldiğini söyledi.

Kırsal nüfus oranının yüzde 44 olmasına rağmen devletin sağladığı imkanlarla en ücra mezralara kadar 24 saat hizmet verdiklerini ifade eden Ömür, "Siirt'te 6 devlet ve 3 özel hastane olmak üzere 9 hastaneyle vatandaşlara hizmet vermekteyiz ayrıca 104 Aile Sağlığı birimimiz mevcut. Diğer birimlerle birlikte toplam birim sayımız 225'tir" dedi.

Kentin ileri derecede sağlık hizmeti imkanlarına kavuştuğunu belirten Ömür, 74 bin 829 hastanın ameliyat edildiği geçen yıl toplam 3 milyon 49 bin işlem yapıldığını bildirdi.

"Vakaya ulaşma süremiz çok iyi. Şehir merkezinde vakaya yüzde 90 oranında ilk 5 dakikada ulaşıyoruz. Bu süre mezralarda biraz daha uzun ama yine de verdiğimiz hizmetlerde hız oranımız çok iyi" diyen Ömür, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının yüzde 100'e ulaşması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kent merkezinde 450 yataklı Siirt Devlet Hastanesinin faaliyete girdiğini anımsatan Ömür, Kurtalan'da 100 yataklı devlet hastanesi, Baykan'da 30 yataklı devlet hastanesi, Eruh ve Pervari'de devlet hastanelerini, Şirvan'da ise E3 tipi entegre hastanesini hizmete açtıklarını anlattı.

Bu yıl 15 sağlık yatırımı daha yapacaklarına değinen Ömür, bunların ihalelerinin yapıldığını ve temellerinin atıldığını aktardı.

"İL DIŞINA SEVK ORANLARIMIZ ÇOK AZALDI"

23 olan uzman hekim sayısının şu anda 124'e ulaştığını ifade eden Ömür, şöyle konuştu: "Daha önce 74 pratisyen hekim varken bugün 218 pratisyen hekimimiz mevcut. Diş hekimi sayımız 11'den 26'ya yükseldi. 2003'te biz 442 personelle hizmet verirken bugün 2 bin 553 personelle hizmet veriyoruz. Neredeyse 6 katına ulaşmış."

Ömür, ameliyat ekipmanları, ameliyat yapacak ekiplerin durumu ve yoğun bakım servislerinin yetersiz olması nedeniyle il dışına sevk oranlarının ciddi anlamda düştüğünü dile getirdi.

"İlk göreve başladığımızda 5 yataklı yoğun bakım hizmetine başladık. Yoğun bakım ünitesi yoktu. Özellerle birlikte bugün geldiğimiz noktada 100'e yakın yatağımız var. Bu bizler için çok mutluluk verici bir şey. İl dışına sevk oranlarımız çok azaldı. Kalp krizi geçiren vatandaşlarımızın il dışına sevk edilmesinin büyük ölçüde önüne geçtik." diyen Ömür, kentteki sağlık yatırımlarının hız kesmeden süreceğini bildirdi.