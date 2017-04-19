Kulak ağrısı olan Shreya Darji'nin kulağından 1000 tane dev karınca çıkarıldı!

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Sonuçtan dolayı çok şaşkın olduğunu ifade eden baba Mustafa Bal, "Çocuğumuzun kulağından böyle bir şey çıkacağını beklemiyorduk. Yıllardır çiftçilik yapıyorum doktor beyin müdahalesi sonrasında oğlumun kulağında çıkan hareketli örümceği görünce ben bile irkildim. Fakat doktor beyin ilgili ve soğukkanlı yaklaşımı bizi rahatlattı. Ona bu yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.