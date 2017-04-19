Kulak ağrısı olan Shreya Darji'nin kulağından 1000 tane dev karınca çıkarıldı!
04 Şubat 2016 Perşembe, 15:03:39 | Güncelleme: 19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:53:43
Ebeveynleri, küçük kızlarının kulağından her gün ortalama 10-15 kadar karıncanın dışarı çıktığını söyledi
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Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Deesa ilçesinde insanı şoke edecek bir olay yaşandı. Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 12 yaşındaki Shreya Darji'nin kulaklarından bugüne kadar yaklaşık bin tane dev karınca çıkarıldı. Shreya'nın ebeveynleri, küçük kızlarının kulağından her gün ortalama 10-15 kadar karıncanın dışarı çıktığını kaydetti.
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Shreya ilk kez geçen yılın Ağustos ayında sorun yaşamaya başladı. Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen küçük kızın kulak kanalında doktorlar karıncalar bulduğunu söyledi.
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Bugüne kadar doktorlar Shreya'nın kulağından yaklaşık bin civarında karınca çıkardı. Ancak yapılan tüm tedavi denemelerine rağmen küçük kızın kulağındaki sorun devam ederek, karıncalar üremeye devam ediyor.
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Endoskopik kamerayla çekilen görüntülerde doktorlar Shreya'nın kulağından, ölü karıncalar çıkarıyor. Küçük kızın çaresiz anne ve babası her yolu denediklerini ancak karıncalardan kurtulamadıklarını dile getirdiler.
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Jawahar Talsania, "Yapılabilecek tüm taramaları yaptık. MRI ve CT taramalarına rağmen her şey normal görünüyor. Küçük Shreya'nın kulaklarında hiçbir anormallik bulamadık.
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Karıncaların bazen ısırmaları dışında küçük kız hiçbir acı çekmiyor. Kulak kanallarında herhangi bir hasar da tespit etmedik" açıklamasında bulundu.
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200 TANE ÇIKARILDI
Denizli'de ameliyata alınan 57 yaşındaki kadının safra kesesinden yaklaşık 200 taş çıkarıldı. Denizli'deki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tavas ilçesi Medet Mahallesi'nde çiftçilik yapan iki çocuk annesi Gülsüm Söylemez, karın ve sırt bölgesinde ağrı, bulantı ve kusma şikayetleri yaşadı.
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Bunun üzerine hastaneye başvuran kadına yapılan tahlillerde, safra kesesinde çok miktarda taş olduğu belirlendi. Kapalı yöntemle ameliyata alınan kadının safra kesesinden, her biri nohut büyüklüğünde yaklaşık 200 taş çıkarıldı. Söylemez, ertesi gün taburcu edildi.
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KULAĞINDAN ARI VE KENE ÇIKTI!
Serik İlçesi Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Kulak ağrısı şikayeti ile hastanenin Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine giden 64 yaşındaki Fatma Türker'in yapılan muayenesinde, kulak zarına yakın bir bölgeye kene yapıştığı tespit edildi. KBB Uzmanı Op. Dr. Mustafa Altıntaş, kulak içerisinde sık karşılaşmadıkları keneyi görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.
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Serik'te hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan hastanın 2- 3 gün önce özel bir sağlık kuruluşuna kulak ağrısı şikayeti ile başvurduğunu söyleyen Op. Dr. Altıntaş, "Gittiği doktor, kulağında iltihap olduğunu söylemiş. Kendisine ilaç vererek evine göndermiş. Tabi hastanın şikayetleri geçmeyince bu kez bize geldi. Yaptığımız muayenede kenenin kulak içine yapıştığını ve hala canlı olduğunu gördük. Özel bir teknikle kenenin tam ağzını yakalayarak, kulaktan çıkardık. Bölgede keneden kalma herhangi bir parça kalmamasına özellikle dikkat ettik" diye konuştu.
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Aynı hastanenin yine KBB polikliniğine kulak ağrısı ve tıkanıklığı ile başvuran 39 yaşındaki Adil Yılmaz'ın kulağında ise arı olduğu görüldü. Op. Dr. Mustafa Altıntaş, arının sokması nedeniyle hastanın dış kulak yolunun şiştiği ve arının kulak içinde sıkıştığını belirledi.
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Ameliyathanede endoskopik kamera yöntemiyle bir saate yakın uğraşın ardından kulağındaki arı çıkartılan hasta, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. (dha)
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KULAĞINDAN ÇIKANLAR DOKTORLARI ŞAŞKINLIĞA UĞRATTI
Kulağında hissettiği ağrı sebebiyle Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne ailesi ile başvuran 8 yaşındaki Kenan Ege Bal'ın kulağından canlı bir örümcek çıktı.
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde kulak ağrısı sonucu hastaneye giden çocuğun kulağından canlı bir örümcek çıktı. Doktora kulak ağrısı şikayetiyle gittiğini kaydeden 8 yaşındaki Kenan Ege Bal, "Köyde tarlaya gitmiştik ve o gece tarlada yattık. Gece uyurken birden kulağımda şiddetli bir ağrı ve kaşıntı oldu. Ağrıdan uyuyamadım ve sabah erkenden annem ve babamla doktora geldik. Kulak burun boğaz doktorunun odasına girdik. Doktorum sağ kulağımdan hareket eden bir örümcek çıkarınca annem, babam ve ben gözlerimize inanamadık ve çok korktuk" dedi.
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Sonuçtan dolayı çok şaşkın olduğunu ifade eden baba Mustafa Bal, "Çocuğumuzun kulağından böyle bir şey çıkacağını beklemiyorduk. Yıllardır çiftçilik yapıyorum doktor beyin müdahalesi sonrasında oğlumun kulağında çıkan hareketli örümceği görünce ben bile irkildim. Fakat doktor beyin ilgili ve soğukkanlı yaklaşımı bizi rahatlattı. Ona bu yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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ÖRÜMCEK CANLI OLARAK ÇIKARILDI
Özel bir uğraş sonucu örümceği canlı olarak kulaktan çıkardıklarını ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Gökhan Karadağ ise "Çevremizde tarımla uğraşan ailelerde daha sık karşılaştığımız bu durumla özellikle yaz aylarında karşı karşıya kalmaktayız.
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Kenan Ege'nin kulağındaki örümceğin kulak kanalının derinlerine kaçmasını ve zarar vermesini engellemek amacıyla derhal kulağı özel bir solüsyonla yıkayarak örümceği canlı bir şekilde çıkarttık ve dış kulak kanalını muayene ettik. Muayene sonrasında çok ciddi bir sıkıntı olmadığını tespit ettik ve Kenan Ege'yi ayaktan tedavi ederek önerilerle uğurladık" diye konuştu.