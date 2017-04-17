Sağlıklı yaşam tüyoları!

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Zekâ gelişimine sağladığı desteğin yanı sıra, cilt ve göz sağlığının korunmasında da büyük bir role sahip olan süt, peynir ve yoğurt, zararlı bakterilerin gelişimini de engelleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor. Süt ve süt ürünlerinin sağladığı tüm bu faydalar için her gün 2-3 su bardağı süt ya da yoğurdu ve 2 kibrit kutusu büyüklüğünde peyniri sofranızdan sakın eksik etmeyin.