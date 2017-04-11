SAĞLIK
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
30 Mart 2016 Çarşamba, 09:12:22 | Güncelleme: 11 Nisan 2017 Salı, 12:11:53
Göbek yağlarının düşmanı yiyecekleri tercih edebilirsiniz
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Göbeğinden kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek...
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1. Baklagiller, göbek yağlarının baş düşmanıdır. Yağ oranları çok düşüktür. Protein, lif ve potasyum deposu oldukları için geç acıktırır ve sindirimi kolaylaştırırlar.
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2. Ortalama bir insanın günlük kalori ihtiyacı 2000'dir. Bazen çok daha fazla kalori aldığımız da olabiliyor. Bunlardan kurtulmak içinse biberiye ve yeşil çay idealdir.
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Günde 2 bardak biberiye çayı 100 kalori yaktırırken, yeşil çay 150 kalori yaktırıyor.
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3. Yumurtanın beyazı protein açısından zengindir ve karnı tok tutarak acıkmayı geciktirir. Aynı zamanda da büyük bir idrar söktürücüdür.
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4. Zeytinyağının içindeki omega yağ asitleri kalori yakmaya yardımcı olur. Salatalara günde bir yemek kaşığı zeytin yağı koyarak kilo vermenizi kolaylaştırabilirsiniz.
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5. Tatlı kriziniz geldiğinde çikolatadan önce başvuracağınız yiyecek üzüm olmalı. Çünkü en sağlıklı çözümlerden birisidir.
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6. Göbek yağlarını eritmenin en basit yollarından biri de limon suyudur. Bir bardak suya, yarım limon suyu sıkmak zayıflamanıza yardımcı olur.
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Ayrıca yapacağınız egzersizle de yağların yakılmasını yüzde 30 kadar arttırabilirsiniz. Mide sorunu olanlar limon tüketimine dikkat etmeli.
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7. Herkesin bildiği gibi karpuzun yüzde 90'dan fazlası sudur. Karnı tok tuttuğu için yaz aylarında sadece karpuzla bile öğün geçirilir.
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Potasyum açısından zengindir ve sindirimi kolaylaştırarak zayıflamaya yardımcı olur.
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8. Tadı çok sevilmese de kilo vermede kereviz kürleri oldukça meşhurdur. Pişirmek yerine çiğ olarak salatalarda kullanılması daha faydalıdır.
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9. En sevilen meyveler arasındaki muz diyetlerin de vazgeçilmezidir. Tok tutar. Ayrıca potasyum ve protein açısından zengindir.
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20 tane muz günlük kalori miktarına eştir. Ancak sadece muz diyeti yapmak isteyenler için küçük bir uyarı: Kabızlık!
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