SAĞLIK HABERLERİ
14 OCAK 2017
SAĞLIK

Yaşınıza göre ideal uyku saatiniz...

03 Ekim 2016 Pazartesi, 11:39:09

Uyku ihtiyacınızın yaş grubunuza göre değiştiğini biliyor muydunuz?

  • 1
    1 | 16

    ABD Ulusal Uyku Vakfı, yaş gruplarına göre ideal uyku saatleri üzerine yaptığı çalışmayı internet sayfası üzerinden paylaştı.

  • 2
    2 | 16

    Sleep Foundation sitesinde yer alan habere göre, düzensiz yaşamak, kafeinli ve alkollü içecekler tüketmek, uyanmak için uygun olmayan saatlerde alarmla uyanmak biyolojik saatimizi etkileyebiliyor.

  • 3
    3 | 16

    ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre, günlük hayat tarzı ideal uyku saatini belirlemekte en önemli kıstas.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300