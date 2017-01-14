SAĞLIK
Yaşınıza göre ideal uyku saatiniz...
03 Ekim 2016 Pazartesi, 11:39:09 | Güncelleme: 14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:11:24
Uyku ihtiyacınızın yaş grubunuza göre değiştiğini biliyor muydunuz?
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ABD Ulusal Uyku Vakfı, yaş gruplarına göre ideal uyku saatleri üzerine yaptığı çalışmayı internet sayfası üzerinden paylaştı.
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Sleep Foundation sitesinde yer alan habere göre, düzensiz yaşamak, kafeinli ve alkollü içecekler tüketmek, uyanmak için uygun olmayan saatlerde alarmla uyanmak biyolojik saatimizi etkileyebiliyor.
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ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre, günlük hayat tarzı ideal uyku saatini belirlemekte en önemli kıstas.
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Yaşa göre ortalama ideal uyku saatleri ise şöyle:
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3 aylığa kadar yeni doğan bir bebeğin her gün 14 ila 17 saat uyuması gerekirken, bu rakamlar 12 ila 18 arasında değişiklik gösterebiliyor.
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4 aylıktan 11 aylığa kadar olan bebeklerin 12 ila 15 saat arası uyuması gerekiyor.
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1-2 yaş aralığındaki yürümeye yeni başlayan çocukların 11-14 saat uyumaları tavsiye ediliyor.
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3 ila 5 yaş grubundaki okula henüz başlamayan çocuklar için günde 10-13 saat uyku sağlıklı kabul ediliyor.
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Okul dönemine giren 6-13 yaş aralığındaki çocuklar için 9 ila 11 saat arası uykuyu tavsiye ediliyor.
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14 -17 yaş aralığı için tavsiye edilen uyku süresi ise 8 ila 10 saat.
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Ergenlik döneminin sona erip yetişkinlik döneminin başladığı 18 yaşından 64 yaşına kadar olan yaş aralığındakiler için 7-9 saat ideal uyku süresidir
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65 yaşını geçenlerin 7 ila 8 saat uyuması gerekiyor.
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