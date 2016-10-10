Çoğumuz bu yiyecekleri çok seviyoruz. Sinema izlerken, dışarda bir arkadaşımızla sohbet ederken ya da can sıkıntısı nedeniyle paket paket yediğimiz bu ürünler için zaman zaman şunu söyleriz; "Bunu kim sevmez ki?" Cevap ise net! Vücudumuz...