10 Ekim 2016 Pazartesi, 15:59:29Güncelleme: 22 Aralık 2016 Perşembe, 16:58:26
Sağlığınız için bu ürünleri tüketmeyin... Sağlığımızla kumar oynadığımız ve her zaman kaçınmamız gereken o ürünler nelerdir?
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Çoğumuz bu yiyecekleri çok seviyoruz. Sinema izlerken, dışarda bir arkadaşımızla sohbet ederken ya da can sıkıntısı nedeniyle paket paket yediğimiz bu ürünler için zaman zaman şunu söyleriz; "Bunu kim sevmez ki?" Cevap ise net! Vücudumuz...
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Çoğumuz bu yiyecekleri çok seviyoruz. Sinema izlerken, dışarda bir arkadaşımızla sohbet ederken ya da can sıkıntısı nedeniyle paket paket yediğimiz bu ürünler için zaman zaman şunu söyleriz; "Bunu kim sevmez ki?" Cevap ise net! Vücudumuz...
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Peki sağlığımızla kumar oynadığımız ve her zaman kaçınmamız gereken o ürünler nelerdir?
İşte detaylar...
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Dondurulmuş piliç nugget
Porsiyon: 5 adet Kalori: 276 Yağ: 17,7 g Karbonhidrat: 15.8 g Protein: 13,8 g Sodyum: 483mg Şeker: 0g