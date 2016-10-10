SAĞLIK

Beslenmenizde tüketmemeniz gereken ürünler...

10 Ekim 2016 Pazartesi, 15:59:29

Sağlığınız için bu ürünleri tüketmeyin... Sağlığımızla kumar oynadığımız ve her zaman kaçınmamız gereken o ürünler nelerdir?

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Çoğumuz bu yiyecekleri çok seviyoruz. Sinema izlerken, dışarda bir arkadaşımızla sohbet ederken ya da can sıkıntısı nedeniyle paket paket yediğimiz bu ürünler için zaman zaman şunu söyleriz; "Bunu kim sevmez ki?" Cevap ise net! Vücudumuz... 

 

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