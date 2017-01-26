SAĞLIK HABERLERİ
26 OCAK 2017
SAĞLIK

Beyni tüketiyorlar!

28 Ekim 2016 Cuma, 11:52:19

Beyni tüketen ve öldüren 11 maddesi yayınlandı. İşte o maddeler...

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    Şeker ve şeker ürünleri

    Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

  • 2
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    Alkol

    Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir.

     

    Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir. 

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    Fast Food

    Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır.

     

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YORUMLAR 20
  • Misafir 29 Ekim 2016 Cumartesi 11:56
    işte hayatımıza bu kadar işledi kimyasallı gıdalar... herşey yapay herşey sağlıksız.. ama benden size bir tavsiye.. arpa çorbası veya yemeklerini hayatınızın bir parçası yapabilirsiniz.. çünkü arpa vücuda muazzam güç verir...
  • Misafir 29 Ekim 2016 Cumartesi 10:54
    sağlıklı ve uzun yaşamanın sırrı cimri olmak ve bir ögün yemek bulgur ve soğan şart benim akrabalarım yüz sene yaşıyorlar
  • Misafir 29 Ekim 2016 Cumartesi 09:46
    :)
  • Misafir 29 Ekim 2016 Cumartesi 08:51
    açlıktan öleceğiz
  • Misafir 29 Ekim 2016 Cumartesi 05:12
    sımdıye benım beynın yanması lazımdı.
  • Misafir 29 Ekim 2016 Cumartesi 01:54
    vallahi canan karatayı dinledikten beri ben de bu şekilde yaşıyorum benim yemediklerimi yazmışlar hep :)
  • Misafir 29 Ekim 2016 Cumartesi 01:27
    yemeden yasamasini ogrenmeliyiz, hic birsey yemezsek kesin daha uzun yasariz :)
  • Misafir 28 Ekim 2016 Cuma 22:32
    geriye bir şey kalmamış ki
  • Misafir 28 Ekim 2016 Cuma 21:38
    ne yiyecegiz biz
  • Misafir 28 Ekim 2016 Cuma 21:38
    hadi gel köyümüze geri dönelim
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