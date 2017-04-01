SAĞLIK HABERLERİ
03 NİSAN 2017
SAĞLIK

Metabolizmayı hızlandırmanın yolları

11 Kasım 2016 Cuma, 17:10:38

Ayşe Tolga, "Yeşil çaydan 10 kat daha fazla antioksidan içermesi ve metabolizmayı yüksek oranda hızlandırması sayesinde, kilo vermeye yardımcı oluyor

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    Ünlü oyuncu ve Aromaterapist Ayşe Tolga, özellikle metabolizmayı hızlandıran matcha hakkında merak edilenler hakkında bilgi verdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 12:35
    Heh işte sahtesi hemen yapılacak bir ürün daha.
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