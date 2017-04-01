Metabolizmayı hızlandırmanın yolları

8 | 9

Zen Budist rahiplerinin kullandığı matcha çayı, Japon Çay seremonilerinin de baç tacı. Matcha çayının iki türü vardır. Bunlar; usucha ve koicha. Koicha, 30 yaşından büyük olan bitkilerin ilk hasatından elde edilirken, Usucha ise 30 yaşından daha küçük olan bitkilerin yapraklarından elde edilir. İki türün de etkisi ve özellikleri farklıdır."