Metabolizmayı hızlandırmanın yolları

11 Kasım 2016 Cuma, 17:10:38 | Güncelleme: 01 Nisan 2017 Cumartesi, 12:04:23
Ayşe Tolga, "Yeşil çaydan 10 kat daha fazla antioksidan içermesi ve metabolizmayı yüksek oranda hızlandırması sayesinde, kilo vermeye yardımcı oluyor
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Ünlü oyuncu ve Aromaterapist Ayşe Tolga, özellikle metabolizmayı hızlandıran matcha hakkında merak edilenler hakkında bilgi verdi.
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Matcha'nın, yeşil çayın kraliçesi olarak bilinen ve günümüzde gittikçe popülerleşen bir Japon çayı olduğunu söyleyen Ayşe Tolga, "Yeşil çaydan 10 kat daha fazla antioksidan içermesi ve metabolizmayı yüksek oranda hızlandırması sayesinde, kilo vermeye yardımcı oluyor.
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Matcha parlak yeşil renkli toz kıvamındadır, yeşil çay gibi demlenmez ve rengi çay gibi değildir. Toz, chasen adı verilen özel bir bambu alet kullanarak su ile çırpılır ve köpüklü bir içecek edilir. Demlenmeden içilir" dedi.
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"Metabolizmayı en çok hızlandıran içecektir"
Machanın özellikle metabolizmayı en hızlandıran içerecek olduğunu söyleyen Tolga diğer faydalarını "Özellikle karın ve göbek bölgesinin erimesine yardımcı olur, enerjiyi yükseltir, bağışıklık sistemini yükseltir.
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Toksinlerden arındırır, hücre yenilenmesine yardımcı olur, sindirim sistemine yardımcı olur, cilt gençleştirici etkisi vardır, depresyon tedavisinde kullanılır" diye sıraladı.
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YEŞİL ÇAYIN KRALİÇESİ...
Matcha ile ilgili diğer önemli soruları da cevaplayan Tolga sözlerine şöyle devam etti: "Matcha, yeşil çayın toz hali aslında. Ancak yeşil çaydan daha etkili.
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Yeşil çay, dünyanın her yerinde yetişirken, Matcha yalnızca Japonya'da yetiştirilebilmekte.
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Zen Budist rahiplerinin kullandığı matcha çayı, Japon Çay seremonilerinin de baç tacı. Matcha çayının iki türü vardır. Bunlar; usucha ve koicha. Koicha, 30 yaşından büyük olan bitkilerin ilk hasatından elde edilirken, Usucha ise 30 yaşından daha küçük olan bitkilerin yapraklarından elde edilir. İki türün de etkisi ve özellikleri farklıdır."
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Matcha çayı nasıl hazırlanır?
Çayın hazırlanması hakkında da bilgi veren Tolga, "Bir bardak suyun için 1-2 çay kaşığı Matcha ekleyin. Ardından köpürene kadar karıştırın. Toz halindeyken yemeklerine aroma katmak ya da Smoothielerinizin etkisini güçlendirmek için de kullanabilirsiniz" dedi.