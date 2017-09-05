Kulaktaki hangi bölge ne işe yarıyor?

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İNSAN VÜCUDUNA DAİR İLGİNÇ 20 BİLGİ

Kendi vücudunuzu tamamen tanıdığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü gerçekten karmaşık ve gizemli bir mekanizma olan insan vücudunu, bazen en nitelikli uzmanlar, doktorlar ve bilim insanları bile tam olarak bilemeyebilir.