SAĞLIK

Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!

16 Aralık 2016 Cuma, 16:15:34 HABERTURK.COM

Aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen Amber Rachdi, çabalarının sonucunda 200 kilo verdi

  • 1 Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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    ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Amber Rachdi, 292 kiloya ulaşarak, obezite sınırının bile üstüne çıkmıştı.

  • 2 Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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    Aşırı kiloları yüzünden hayatı adeta kabusa dönen Rachdi, kilolarından kurtulmaya karar verdi ve bıçak altına yattı.

  • 3 Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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    Sağlıksız beslenme ve abur cubur yeme alışkanlığı nedeniyle aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen genç kız, okulunu ve işini bırakmak zorunda kaldı.

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  • 4 Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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    Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı.

  • 5 Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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    Ameliyat ve kilo vermek için sarfettiği çabaların ardından Amber Rachdi yaklaşık 200 kilo verdi.

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 2
  • Misafir 06 Haziran 2017 Salı 10:34
    VAY BE
  • Misafir 03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:44
    İnsan bunları görünce gerçekten imkansız bir şey yokmuş diyor. helal olsun
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