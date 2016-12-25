Fındık ezmesi nelere iyi geliyor?

Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideren fındık, cinsel sıkıntısı olanlara da fayda sağlıyor.
Dövülmüş yendiğinde öksürüğü kesen fındık, verdiği enerji sayesinde cinsel performansı da olumlu yönde etkiliyor.
Fındığın yararları şöyle...
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Kan basıncını dengeler.
Kemik ve eklemlere fayda sağlar, eklem ağrılarını, romatizmayı azaltır.
Yüksek miktarda lif içeriği vardır.
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Türkiy...
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Kan şekerini kontrol etmeye yardım eder.
Yani diyabet diğer adıyla şeker hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı giderir.
Dünya genelinde protestolara maruz ka...
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Hazımsızlığı önler.
Kansere yakalanma riskini azaltır.
Cinsel gücü arttırmaya yardımcı olur.
Başta mobil iletişim olmak üzere nesn...
İktidarsızlık sorununa da çözüm sağlar.
Her gün bir avuç tüketilmelidir.
İçerdiği potasyum sayesinde sinir sistemini korur.
Yaşlanmaya ve cildin erken kırışmasına karşı da etkilidir.
"Kalp-damar sağlığını koruyucu...
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