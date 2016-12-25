SAĞLIK

Fındık ezmesi nelere iyi geliyor?

25 Aralık 2016 Pazar, 16:13:53

Fındığın faydaları saymakla bitmiyor. Fakat fındığı farklı şekilde tüketmenin de farklı faydaları bulunuyor. İşte fındığın insan vücuduna faydaları...

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Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideren fındık, cinsel sıkıntısı olanlara da fayda sağlıyor.

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