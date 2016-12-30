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ERKEKLERDE EN SIK TRAKEA, AKCİĞER VE BRONŞ KANSERLERİ GÖRÜLÜYOR

Raporda yer alan bir diğer konu ise erkek ve kadınlarda görülen kanserlerin sıklığı. En sık görülen 10 kanser türü arasında yapılan karşılaştırmada, erkeklerde en fazla görülen kanser türü yüzde 21,1 ile “trakea, akciğer ve bronş” kanserleri.