SAĞLIK HABERLERİ
30 ARALIK 2016
SAĞLIK

İşte en sık ölüm nedenleri!

30 Aralık 2016 Cuma, 12:36:04

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlık İstatistikleri’ne göre dolaşım sistemi hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor ve dolaşım sistemleri hastalıklarının ölüme neden olma oranı kadınlarda erkeklerden daha fazla...

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    Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlık İstatistikleri 2015 Raporu yayımlandı.

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    Raporda yer alan “ana tanı gruplarına göre ölüm nedenleri” karşılaştırmasında, dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 40,25 ile ilk sırada yer alıyor.

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    Medimagazin'de yer alan habere göre; Dolaşım sistemleri hastalıklarının ölüme neden olma oranı kadınlarda yüzde 44,31, erkeklerde ise yüzde 36,85 olarak belirlendi.

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