Neval Baydemir, aşırı kiloya bağlı olarak pek çok sorun yaşadı. MR çektiremeyecek duruma gelen, uçağa binemeyen hatta aşırı kilo nedeniyle normal doğum dahi yapamayan Baydemir'in hayatı tüp mide ameliyatından sonra tamamen değişti.

85 KİLO VERDİ

Tüp mide ameliyatıyla 85 kilo veren Neval Baydemir kendini bildi bileli kilolu bir kadındı. Ameliyat olmaya karar verdiğinde 148 kilo hiper morbid obez olduğunu söyleyen Neval Baydemir ameliyata kadar sadece diyet değil, spor da yapıyor ama en fazla 30 kilo verebiliyordu.

"AŞIRI KİLOMDAN DOLAYI MR ÇEKTİREMEDİM"

Ameliyattan önce pek çok sağlık sorunu yaşadığını söyleyen Neval Baydemir, “Eskiden şekerim 240’tı. Şimdi normale döndü. Tansiyonum çok yüksekti. Astım hastasıydım, merdiven çıkamazdım. Kiloya bağlı olan her hastalığı yaşıyordum. Genel sağlık durumum çok iyi olmasına rağmen kilomdan dolayı normal doğum bile yapamadım. Kilo ile ilgili ne sorun varsa hepsini yaşadım. Mesela aşırı kilomdan dolayı MR çektiremedim. Uçağa binmek, uçak koltuğuna oturmak gibi problemler de yaşadım” diyor.

EVİN İÇİNDE TOPUKLU AYAKKABIYLA GEZİYOR

Aşırı kiloluyken en çok kıyafet seçmekte zorlandığını söyleyen Baydemir, “Topuklu ayakkabı üzerinde duramıyordum. Şimdi evin içinde bile topuklu ayakkabı ile geziyorum. İçimde kalan her şeyi yapıyorum” dedi. Zayıflamadan önce 56 beden giyen Neval Baydemir şimdi 38- 40 beden giyiyor. Toplamda 85 kilo veren Neval Baydemir 6-8 beden kadar kilo verdiğini ve kendini yeniden kadın gibi hissetmeye başladığını söylüyor.

OBEZLERE YAŞAM KOÇLUĞU YAPIYOR

Şimdi yapamadıklarının acısını çıkardığını söyleyen Baydemir, “Artık özgürce topuklu ayakkabılarla koşuyorum, tüm resimlerde en öndeyim, kendimi her karede görmek istiyorum. Şeker haplarını bıraktım, tansiyonum yaşımın gerektiği gibi. Geceleri uykumda nefesim kesilmiyor ve çocuklarımla parkta koşuyorum. Mesleğimi de değiştirdim, yaşam koçluğu ve cerrahi asistanlığı yapıyorum. Kilo verme sürecine girmek isteyen her anne her eşin elinden tutuyorum” dedi.

