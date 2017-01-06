SAĞLIK HABERLERİ
06 OCAK 2017
SAĞLIK

Sürekli üşümenizin 7 nedeni!

06 Ocak 2017 Cuma, 10:48:20

Dr. Kerim Çıkım, soğuk havanın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde hemen herkesin problemi olan üşümeyi “soğuktandır” düşüncesiyle hafife almamak gerektiğine dikkat çekti

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    Kış mevsimi ve soğuk hava denilince aklımıza gelen sorunların başında “üşümek” geliyor kuşkusuz. Üşümek çevre ısısının ani değişikliğine yanıt olarak ortaya çıkıyor; deri-damarlar ve kaslar koordineli olarak kasılıp-gevşeyerek, ısı değişikliğine yanıt vermeye çalışıyor.

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    İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, soğuk havanın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde hemen herkesin problemi olan üşümeyi “soğuktandır” düşüncesiyle hafife almamak gerektiğine dikkat çekerek, “Çünkü vücudun haber mekanizması olan üşüme önemli hastalıkların habercisi de olabiliyor. 

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    Bu nedenle üşümenin özellikle sürekli hal aldığı veya başka yakınmaların da eşlik ettiği durumlarda mutlaka bir hekime başvurmak yaşamsal önem taşıyor” diyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım üşümenin hangi hastalıkların habercisi olabileceğini anlattı, önemli önerilerde bulundu.

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