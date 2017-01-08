Erkeklerde meme kanseri!

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri (TMHDF) Doç. Dr. Murat Kemal Atahan, meme kanseri görülen erkeklerde kitlenin daha çabuk belirgin hale geldiğini ancak cilde, kasa ya da kemiğe daha çabuk sıçrayabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Atahan, kadınların meme kanseri konusunda bilinçlendiğini, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların taramalarıyla "meme kanseri" tanısının yaygınlaştığını belirtti.

Genetik ve çevresel faktörlerin de etkisiyle hasta sayısının da arttığını düşündüklerini anlatan Atahan, "Her 8 kadından biri yaşamının bir evresinde mutlaka meme kanseri olacak. Biz bundan 10-15 yıl önce meme kanseri riskini 9'da 1 olarak veriyorduk. Bu süre içinde hem yakalama hızımız hem de meme kanseri hastası sayısı arttı" diye konuştu.

Tüm kanser ölümleri arasında 2. sırada yer alan meme kanserinin sadece kadınları değil erkekleri de tehdit ettiği bilgisini veren Atahan, hormon kaynaklı bu kanser türünde görülen her 100 vakadan birinin erkek olduğuna dikkati çekti. Toplumda kadınların meme kanseri konusunda farkındalığını arttırmak amacıyla çalışmalar, bilgilendirmeler yapıldığını kaydeden Atahan, "Erkekler meme kanseri konusunda hem şanslı hem şanssız. Erkekte bir kadın gibi meme dokusu olmadığı için kitle çok çabuk ele geliyor. Erkeklerin dezavantajı ise bu hastalığın cilde, kasa ya da kemiğe daha çabuk yayılması oluyor" dedi.

Atahan, kadınlardaki meme dokusu nedeniyle kanserin hemen cilde, kasa ya da kemiğe sıçramadığı dile getirerek, şöyle devam etti: "Kadınlar bu kanser türünü daha erken fark ediyor. Uyarılar, tarama programı çok önemli. Erkekler kadınlara göre daha ileri evrede meme kanseri olduğunu fark ediyor. Geldiğinde kitle çok büyümüş oluyor. Erkekler düzenli mamografi de çektirmiyor, anlayabilmesi için memesini hassas biçimde kontrol etmesi gerekiyor. Erkekler kadınlara göre çok daha nadir doktora gidiyor. Mutlaka utanma hissi de vardır, çünkü bazı erkekler üroloğa bile gitmekten çekiniyor."

DAHA İYİ TEDAVİLER

Kanseri henüz görüntüleme aşamasında yakalamayı hedeflediklerini anlatan Atahan, "Kanseri tamamen önlemek imkansız. Günümüzde daha iyi tedaviler, hedefe yönelik yeni çözümler, akıllı ilaçlar var. Gen haritalarımız çözüldüğünde hastalığa neden olan aksaklığın bulunarak çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

Atahan, onkoplastik cerrahi ile artık kanserli memenin tamamını almadıklarını, estetik çözümler sunduklarını da sözlerine ekledi.