SAĞLIK HABERLERİ
09 OCAK 2017
Tayvan
SAĞLIK

Tayvan'da kuş gribi alarmı

Tayvan'da bir çiftlikte tavuklarda kuş gribine rastlandı. 2 bin 672 tavuk itlaf edildi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 07:50:54 Güncelleme: 07:53:05 AA

Tayvan'ın batısındaki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandığı bildirildi.

Tayvan Hayvan ve Bitki Sağlığı Teftiş Komitesi, H5N2 virüsünün tespit edildiği çiftlikteki 2 bin 672 tavuğun itlaf edildiğini duyurdu.

Çiftliğindeki anormal tavuk ölümlerini zamanında bildirmeyen işletme sahibine bin 560 dolar para cezası verilirken, bölge genelindeki çiftliklerde toplam 26 bin 500 kanatlı hayvanın tedbir amaçlı itlaf edildiği kaydedildi.

Adadaki sağlık makamları, kümes hayvanlarının sıra dışı ölümlerinin derhal rapor edilmesi uyarısında bulunarak, konuya ilişkin örtbas girişiminde bulunan işletmecilere 32 bin dolara kadar para cezaları uygulanacağını vurguladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ağaç adam Abul Bajander tedavi oldu!
SAĞLIK

Ağaç adam tedavi edildi! İşte son hali...
Veremden korunmak için kürler!
SAĞLIK

Veremden korunmak için kürler!
Beynin yüz tanıma merkezi yetişkinlikte de büyüyor
SAĞLIK

Beynin yüz tanıma merkezi yetişkinlikte de büyüyor
Kış aylarında bebekler nasıl giydirilmeli?
SAĞLIK

Kış aylarında bebekler nasıl giydirilmeli?
Yün yatak ve yastıklar tehlike saçıyor!
SAĞLIK

Yün yatak ve yastıklar tehlike saçıyor!
Erkeklerde meme kanseri!
SAĞLIK

"Erkekler meme kanserinde hem şanslı hem şanssız"
Kış aylarında bebekler nasıl giydirilmeli?
SAĞLIK

KIŞ AYLARINDA BEBEKLER NASIL GİYDİRİLMELİ?
Erkeklerde meme kanseri!
SAĞLIK

"ERKEKLER MEME KANSERİNDE HEM ŞANSLI HEM ŞANSSIZ"
Ağaç adam Abul Bajander tedavi oldu!
SAĞLIK

AĞAÇ ADAM TEDAVİ EDİLDİ! İŞTE SON HALİ...
Veremden korunmak için kürler!
SAĞLIK

VEREMDEN KORUNMAK İÇİN KÜRLER!
Yün yatak ve yastıklar tehlike saçıyor!
SAĞLIK

YÜN YATAK VE YASTIKLAR TEHLİKE SAÇIYOR!
Beynin yüz tanıma merkezi yetişkinlikte de büyüyor
SAĞLIK

BEYNİN YÜZ TANIMA MERKEZİ YETİŞKİNLİKTE DE BÜYÜYOR