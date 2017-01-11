İlaç erişiminde sorun yaşayan hastalara manuel reçeteli çözüm!

Eczacıların Medula Eczane Ekranına erişimde yaşadıkları sorun ile ilgili Türk Eczacıları Birliği açıklama yaptı.

Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre;

"Ülke genelinde bu sabah Medula Eczane Ekranına erişimde yaşanan sorunla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru ile,



'Kuruma ait alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarına esas teşkil etmek üzere Medula sisteminde 11/01/2017 tarihinde saat 10.20'den itibaren hizmet verilemediği, sistemin en kısa zamanda yeniden hizmet vermeye başlayacağı, hizmet verilemeyen süre zarfında Manuel reçete ve Manuel işlemlere izin verileceği bildirilmiştir.'"

Medula Eczane sistemi, eczacılara yönelik olarak hazırlanmış bir reçete giriş sistemidir.