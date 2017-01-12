Hastalara hastanede sinema keyfi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki devlet hastanesinde yatan hastalar hem tedavi oluyor hem de sinema izleyerek eğleniyor.

Kemer Devlet Hastanesi tarafından başlatılan etkinlikte her çarşamba sinema salonuna çevrilen hastanenin eğitim salonunda hastalara sinemagösterimi sunuluyor. Hastalar ve yakınları, her çarşamba belli bir saatte önce yemek yiyor daha sonra sinema salonuna geçip belirlenen filmi izliyor. Hastalara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan hasta ve yakınları uygulamadan memnun kalıyor. Hastane Başhekimi Yılmaz Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemer Devlet Hastanesi'nin Türkiye'nin sayılı butik hastanelerinden biri haline gelme hayalleri olduğunu söyledi.Etkinliği yapmadan önce hastalarla da görüştüklerini anlatan Çiftçi, hastanede hem hastalar ve yakınları hem de personel için sosyal alanların olduğunu belirtti.

Çiftçi, hastanede otel gibi hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, "Hastalarımız, gayet memnun. Bizi, gülen yüzlü hastane olarak tanımlıyorlar. Çeşitli hastanelerde de tedavi gördüklerini ancak bizim hastanede gördüğü tedavi ve etkinliklerin daha güzel olduğunu söylüyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz" dedi.Hastanedeki eğitim salonunu ufak çalışmalarla sinema salonuna çevirdiklerini belirten Çiftçi, "Hastaların moralini yükseltmek istedik. Ailecek sinemaya gitmiş bir ortam hazırlamak istedik. Birlikte gülüp ağlamak istedik. İnşallah güzel olmuştur. Haftada bir gün 19.00'da matinemiz başlıyor" diye konuştu. Çiftçi, böyle bir uygulamanın Türkiye'de ilk defa uygulandığını düşündüklerini belirterek, daha önce bir uygulama görmediklerini sözlerine ekledi. Hastanede tedavi gören Emel Erol ise böyle bir uygulamayı ilk defa gördüğünü ve hastanede sinema izlemenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Radyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Gazi Yılmaz ise etkinlikte gitar çalarak hasta ve yakınlarına güzel bir akşam yaşattı. Sinema gösterimine, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.