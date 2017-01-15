SAĞLIK HABERLERİ
15 OCAK 2017
Palm yağı
SAĞLIK

Palm yağı kullanılan ürünler araştırılacak

"Yapılacak çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli idari tedbirler alınacaktır"

15 Ocak 2017 Pazar, 16:15:07 Güncelleme: 16:24:07 AA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Yapılacak çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli idari tedbirler alınacaktır. Gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak temel amaçlarımız arasındadır" ifadesini kullandı.

Çelik yazılı açıklamasında, çeşitli basın yayın organlarında palm yağının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğuna yönelik haberlerin yer aldığını hatırlatarak, bu haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Türkiye'de palm yağına ilişkin mevzuatın Türk Gıda Kodeksi-Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliği ile belirlendiğini kaydeden Çelik, "Tebliğ ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ve veriler ışığında hazırlanmıştır. Söz konusu tebliğde palm yağının taşıması gereken fiziksel ve kimyasal özellikler yer alıyor. Bakanlığımızca bu konuda her türlü kontroller yapılmaktadır.
Palm yağı bütün dünyada gıda sanayisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çelik, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) palm yağının kullanmasının yasaklanması yönünde bir görüşü bulunmadığının altını çizerek, "Dünyada beslenme ve sağlık alanındaki tüm gelişmeleri, risk değerlendirme çalışmalarını ve ülkelerin uygulamalarını titizlikle takip etmekteyiz.

"KULLANIMINA YASAKLAMA GETİREN BİR ÜLKE BULUNMAMAKTADIR"

Dünyada palm yağının gıdalarda kullanımına yasaklama getiren bir ülke bulunmamaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" değerlendirmesinde bulundu.


Bazı ürünler ile ilgili basında yer alan haberler üzerine Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Yapılacak çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli idari tedbirler alınacaktır.

Gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak temel amaçlarımız arasındadır.

Bu konudaki her türlü endişe ve hassasiyetleri dikkate alarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz."

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