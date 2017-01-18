HIV modeli ABD’ye örnek oldu

Güney Afrika’daki Uluslararası AIDS konferansı’nı düzenleyen Dr. Arash Alaei, Şişli Belediyesi’nin HIV virüsü alanında yürüttüğü ‘Gönüllü Test Danışma Merkezi’ni incelemek üzere Türkiye’ye geldi.

New York Üniversitesi Global Sağlık ve İnsan Hakları Enstitüsü Müdürü olan Dr. Alesh, projeyle ilgili Şişli Belediyesi ile ortak bir çalışmaya imza attı. Dr. Arash Alaei yönetimindeki enstitü, projenin istatiki verilerini takip edecek, bulguları belgeleyip yayınlayacak, HIV politikası geliştirmek isteyen devletlere ve uluslararası kurumlara tanıtılacak. Tacikistan’a davet edilen Dr. Alaei, “HIV’le mücadelede diğer ülkelerde devletler yardım yaparken Türkiye’de bir yerel yönetimin bu yardımı üstlenmesi çok önemli. Ayrıca bu merkezde kişisel bilgiler gizleniyor, mülteciler de gelebiliyor. İsme ihtiyaç yok, insanlara bir kod ismi veriliyor. 2 yıl sonra dünya için HIV konusunda en iyi uygulama olacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.



Öznur KARSLI / GAZETE HABERTÜRK



