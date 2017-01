Burcu Pehlivan öğretmeni görünce hastalanıyor!

Sivas'ta yaşayan ve kaygı bozukluğu nedeniyle okula gidemediği için evde eğitim verilmeye çalışılan 5. sınıf öğrencisi Burcu Pehlivan, öğretmeni gördüğünde tepkisizleşiyor, iletişime kapanıyor, terliyor, titriyor, zaman zaman da ağlıyor ve burnu kanıyor.



Fatih Mahallesi'nde yaşayan Muhittin ve Fadime Pehlivan çiftinin 3 çocuğundan biri olan 10 yaşındaki Burcu Pehlivan, yıllardır öğretmen fobisiyle mücadele ediyor. Fobisi nedeniyle ilkokulda 4 yıl boyunca annesiyle aynı sırayı paylaşan ancak ders esnasında tepki vermeyen ve konuşmayan Burcu, tüm bunlara rağmen ilkokulu tamamlamayı başardı.

"5 YILDIR PSİKİYATRİSTE GÖTÜRÜLÜYOR"



Öğretmen korkusu nedeniyle okula başladığı ilk günden itibaren derslerde terleyen, ateşlenen, nefes alamayan ve titremeye başlayan Burcu, pek çok kez hastaneye kaldırıldı. Kaygı bozukluğu teşhisi konulan Burcu, 5 yıldır her ay psikiyatriste götürülüyor ve ilaç tedavisi görüyor.



Ortaokula geçince annesinin derslere kabul edilmemesi üzerine Burcu Pehlivan, bu yıl okula devam edemedi. Ailenin Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurusu üzerine Burcu'ya haftada 2 gün üçer saat evde eğitim olanağı sağlandı.



Ancak eve gelen öğretmenlerle de iletişim sorunu yaşayan ve bir saatin sonunda tekrar rahatsızlanmaya ve ağlamaya başlayan Burcu, evde de eğitim alamıyor.



Normal zamanlarda gülüp eğlenen, kitap okuyup derslerine çalışan Burcu, okulda veya evde eğitim esnasında öğretmeni gördüğünde tepkisizleşiyor, iletişime kapanıyor, terliyor, titriyor, zaman zaman da ağlıyor ve burnu kanıyor.



İşsiz olan ve yardımlarla ayakta kalmaya çalışan Pehlivan ailesi, yıllardır kızlarının bu rahatsızlığına çare bulmak için mücadele ediyor.



"4 YIL KIZIMLA AYNI SIRADA OTURDUM"



Anne Fadime Pehlivan (40), kızının okul korkusu ve rahatsızlığı yüzünden 4 yıl boyunca onunla okula gittiğini söyledi.



Okula gittiği dönemlerde kızıyla aynı sırayı paylaştığını ve ona rağmen Burcu'nun hastalandığını ya da okuldan kaçtığını anlatan anne Pehlivan, "Kızım 1,5 yaşındayken bacadan düşmüştü. Doktorlar bu yüzden olabileceğini söyledi. Depresyon kaynaklı olabileceğini söylediler. Birçok doktora götürdük rapor aldık." dedi.



Pehlivan, kızının ilkokulda yaşadığı zorluklara değinerek şöyle konuştu:



"Sınıfta yanında otururken hoca soru soruyor, kızım da 'Anne ben bilmiyorum' diyerek ağlamaya başlıyor, sıkılıyor, ateşleniyor, okula gideceğini bildiği zaman sabaha kadar uyumuyor. Okuldan kaçıyor, kayboluyor. 4 yıl kızımla aynı sırada oturdum. Bu yıl da kabul etselerdi yine kızımla okula giderdim çünkü onu okutmayı çok istiyorum."



Kızı ortaokula geçtiği için artık kendisinin derslere kabul edilmediğini dile getiren Pehlivan, şunları söyledi: "Evde eğitime başvurduk ama evde de eğitim alamıyor. Kızım çalışkan, okumasını çok istiyorum. Evde eğitimde de başarılı olamıyor. Rahatsızlanıyor, hocasıyla konuşmuyor, cevap vermiyor, ateşleniyor, ağlıyor. Hocası da ders işleyemiyor bu yüzden. Öğretmen yokken ödevlerini yapıyor, okuyor, yazıyor her şey normal. Akıllı ve çalışkan bir çocuk ama okul ve öğretmenden çok korkuyor. Çocuğumun okumasını ve okula gitmesini çok istiyorum ama yapamıyor. Böyle olduğu zaman da okumasını istemiyorum. Arada kaldık, çok perişan olduk. Babası da bırakıp işe gidemiyor. Hep başında bekliyoruz. Okula gitmese bu defa evde rahatsızlanıyor, hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Okutmazsak da Milli Eğitim'den ceza gelir diyorlar. Eşimin de işi yok, cezayı da karşılayamayız. Biz sadece çocuğumuza bir çare bulunsun istiyoruz."



"KIZIM 'BABA BENİ KURTAR' DİYE AĞLAMAYA BAŞLIYOR"



İşsiz olan ve yardımlarla çocuklarına bakmaya çalışan baba Pehlivan (40) da kızı okula başladığı günden bu yana sıkıntılı günler geçirdiklerini anlattı.



Kızlarının bu durumuna bir türlü çare bulamadıklarına işaret eden Pehlivan, şöyle devam etti:



"Doktorlar depresyon diyor, ne yapmamız gerektiğini sorduğumuzda da bir çıkar yol söyleyemiyorlar. Evde eğitim alırken de çok zorlanıyor. Hoca bir şey sorduğu zaman ateşleniyor, 'Baba beni kurtar' diye ağlamaya başlıyor. Eve gelen hoca da ders işleyemiyor, o da zor durumda kalıyor. Şaşırdık artık, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Bakanlığımızdan sesimizi duymalarını istiyorum. Çocuğumuza bir çare bulunmasını bekliyoruz. Bu süreçte çok yıprandık. İşe gidemiyorum, masraflara yetişemiyorum, zaten maddi durumumuz iyi değil. Her gün kızımın peşinden gitsem eve bakacak kimse yok."



Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Merve Çıkılı Uytun, Burcu'da aşırı derece kaygı bozukluğu olduğunu belirtti.



Burcu'nun rahatsızlığının sürekli takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Uytun, şunları kaydetti: "Kaygı bozukluğu yaşayan çocuklarda bu durumların görülmesi normal ancak Burcu'da bu durum biraz daha fazla. Burcu, kaygı bozukluğunu üst seviyede yaşıyor. Düzenli takip edildiğinde sosyal hayata rahatlıkla katılabilir."