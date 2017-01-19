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19 OCAK 2017
İbrahim Bilge
SAĞLIK

Ameliyatta şarkı söyledi, çıkınca keman çaldı!

İbrahim Bilge, narkozsuz (uyanık kraniotomi) ameliyat ile beynindeki kitle alınırken şarkı söyledi, ameliyattan çıktıktan sonra keman çaldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 10:01:43 Güncelleme: 10:45:10 DHA

Antalya'da müzisyen 55 yaşındaki İbrahim Bilge, narkozsuz (uyanık kraniotomi) ameliyat ile beynindeki kitle alınırken şarkı söyledi, ameliyattan çıktıktan sonra keman çaldı. 

Müzisyen İbrahim Bilge, beynindeki 6 cm'lik kitleyi aldırmak için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatının narkozsuz olacağını öğrenen İbrahim Bilge, doktoruna operasyon sırasında şarkı söyleme isteği iletince, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Çakın buna izin verdi. Kemanıyla ameliyathaneye giren Bilge, ameliyat sırasında bir şarkı söyledi. İbrahim Bilge, ameliyattan çıktıktan sonra da keman çaldı.

BECERİLERİNİ KAYBETMEMESİ GEREKİYORDU

Opr. Dr. Hakan Çakın, müzisyen olan hastasının beynindeki tümörün, beynin sol tarafında önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak, "Tümörün yakın ilişkide bulunduğu beyin alanı, hastanın sağ elini ve sağ bacağını kullandığı alan. Hasta müzisyen olduğu için ve hayatını böyle kazandığı için bu becerilerini ameliyatta ve ameliyat sonrasında kaybetmemesi gerekiyordu. Bunu sağlayabilmek için beyin cerrahisinde sık kullandığımız uyanık kraniotomi denilen bir tekniğimiz var. Yani hastayı uyutmadan, narkozla bilincini kaybetmeden, hasta emir ve komutlarımızı uygulayabilecek şekilde bir operasyon" dedi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böyle bir beyin operasyonunun ilk kez yapıldığına dikkati çeken Opr. Dr. Hakan Çakın, "Bizde ilk kez oluyor ama diğer beyin cerrahi kliniklerinde sık kullanılan bir yöntem. Bu ameliyat tekniği sayesinde, ameliyat sırasında beynin önemli bölgelerine dokunup dokunmadığımızı hasta uyanıkken kontrol edebiliyoruz" diye konuştu.

AMELİYATTAN SONRA YOĞUN BAKIM DEĞİL SERVİSE ALINIYOR

Ameliyatın ortalama 4 ile 4.5 saat sürdüğünü aktaran Opr.Dr. Çakın, "Ameliyatın süresi tümör büyüklüğüne göre değişebilir. Bu ameliyatlarda hasta herhangi bir anestezik ajan almadığı için ve yoğun bakımda uyandırma gibi bir gereklilik doğmadığından hastayı hemen servise alıyoruz ve ertesi gün yürütüyoruz. Hastanın genel durumuna göre ve herhangi bir komplikasyon olmazsa bir hafta içinde taburcu ediyoruz" dedi.

BEYNİN ÖNEMLİ BÖLGELERİNDEKİ TÜMÖRLERE UYGULANIYOR

Bu tip ameliyata alınan hastalarla ilgili bilgi de veren Opr. Dr. Çakın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beynin önemli bölgelerinde olan tümörlerde bu teknik uygulanıyor. Mesela konuşmayı etkileyen bölge gibi. Mesela motor hareketler dediğimiz elin, kolun hareketlerini etkileyen bölge gibi. Ya da tümörün hayati bölgelerde olması gerekiyor ki biz bunların kontrolünü yapabilelim. Bunun dışında beynin sessiz bölgelerindeki veya bir komplikasyon beklemediğimiz bölgelerde uyanık kraniotomiye gerek yok."

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