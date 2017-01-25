İlk yüz nakilli Uğur Acar 5'inci yılını kutladı!

20 Ocak 2017 Cuma, 12:20:36 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:49:54
AA
Yeni yüzüyle gülen, duygulanan, ilk kez sakalı çıkan, jest ve mimiklerini kullanabilen Uğur Acar, hayatının değiştiği hastanenin otoparkında çalışarak yaşamını sürdürüyor
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Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının beşinci yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.
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Acar'ın yüz naklinin beşinci yılı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde program düzenlendi.
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Programda, Acar ile Türkiye'nin dördüncü yüz naklinin yapıldığı Turan Çolak, kol nakli olan Mustafa Sağır ile doktorlar ve hastane yönetimi bir araya geldi.
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Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, burada yaptığı konuşmada, merkezin büyük başarılara imza attığını, böbrek nakli sayısında Türkiye'deki kamu hastaneleri arasında ilk sırada bulunduğunu söyledi.
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İlk yüz naklinin yapıldığı Acar'ın beşinci yılını sağlıklı şekilde tamamladığını kaydeden Ünal, yüz, uzuv, böbrek, karaciğer, pankreas, kornea gibi tıp dünyasında yapılabilecek nakilleri başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
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Ameliyatı yapan Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da dünyada bu çeşitlilikte nakil yapan başka merkez bulunmadığına dikkati çekti.
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Merkezi daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini anlatan Özkan, "Elimizden geldiğince çok titiz nakiller gerçekleştiriyoruz. Çıtayı daha üst seviyeye çıkarmak bize düşüyor.
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Az lafla, çok işle götürmeye çalışıyoruz. Uğur bizim yola çıktığımız hastaların ilkidir. Bundan önce kol nakli yapmıştık 2010 yılında Cihan'a. Cihan ile yedinci, Uğur ile beşinci, rahim naklinde ise altıncı yılı tamamladık" dedi.
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Özkan, çift kol nakli yaptıkları Mustafa Sağır'ın da ellerini kullanmaya başladığını, fizik tedavisinin sürdüğünü söyledi.
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Konuşmaların ardından Acar, doktorlarla birlikte pasta kesti.
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Türkiye'nin ilk kez yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın yüz fonksiyonları, aradan geçen 5 yılda yüzde 95'e ulaştı.
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Fransa'dan sonra dünyanın en fazla yüz nakli yapılan ülkesi Türkiye'nin yüz nakli macerası 5 yıl önce 21 Ocak 2012'de başladı.
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Uşak'ta intihar eden Ahmet Kaya'nın yüzünün ailesi tarafından bağışlanmasıyla Kaya'dan alınan yüz, Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir operasyonla Manavgat ilçesi Gebece köyünde yaşayan ve 40 günlükken beşiğinde uyuduğu sırada evlerinde çıkan yangında alev alan battaniyenin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Uğur Acar'a nakledildi.
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Türkiye'yi yüz nakli ile tanıştıran ve başarılı olması dolayısıyla başkalarına da kapı açan nakil ile Acar hayata adeta yeniden "Merhaba" dedi.
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Nakille artık çocukların korkmadığı bir yüze sahip olan Acar, operasyonun yapıldığı hastanede işe girdi ve hayatını mutlu bir şekilde sürdürmeye başladı.
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, 5 yıl önce Türkiye'nin ilk yüz naklini Uğur Acar'a yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
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5 yıllık süreçte Uğur Acar'ın hayata karıştığını ifade eden Özkan, Uğur'un üniversitede çalıştığını ve kendisiyle sık sık karşılaştıklarını söyledi.
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Acar'ın sağlıklı insanlar gibi hayatını sürdürmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Özkan, "Uğur Acar'ın ilk geldiği zamanki ve şimdiki sosyal hayatını gördüğümüz zaman hedefimize ulaştığımı anlıyorum ve mutlu oluyorum. 5 yıl uzun bir süre.
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Acar'ın yüzü artık olması gerektiği gibi. Yüzde 95 fonksiyon kazandı. Bundan sonraki hedefimiz rehabilitasyonlarla yüzün tamamına fonksiyon kazandırabilmek. Diğer insanlardan yüzü farklı değil." dedi.
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Özkan, Acar'a estetikle ilgili küçük cerrahi müdahaleler yapacaklarını, yüzü yaşlandıkça gençleştirmeye çalışacaklarını aktardı. Yüz nakillerinin komplike bir ameliyat olduğuna işaret eden Özkan, şöyle konuştu:
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"Bu ameliyat herkese yapılmaması gereken bir ameliyat. Bunun kararını ekiple vermek gerekiyor. Hastanın çok ciddi problemleri varsa yüz nakli yapmak gerekiyor. Yüz naklindeki tecrübelerimizi dünya biliyor.
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Türkiye, yüz naklinde dünyada en iyi ülkelerinden biri. Donör çıkarsa yeni yüz nakilleri yapacağız. İhtiyacı olan birkaç hastamız var. Kadavra sahiplerinin verici olmaları birçok insanın hayatını değiştirecektir."
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"Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorum, mutluyum"
Yeni yüzüyle gülen, duygulanan, ilk kez sakalı çıkan, jest ve mimiklerini kullanabilen Uğur Acar ise hayatının değiştiği hastanenin otoparkında çalışarak yaşamını sürdürüyor.
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Acar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yüz nakli için başvuru yaptıktan sonra her ay rutin kontroller için hastanede olduğunu ve akşama kadar kontrollerin devam ettiğini anlattı.
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Zaman zaman hüzünlü günler de yaşadığına dikkati çeken Acar, şöyle devam etti:
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"Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorum, mutluyum. Yeni yüzümle insanlar beni tanıyor, değer veriyor. Otururken ve yürürken beni konuşmaları hoşuma gidiyordu.
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İlkleri yaşadım. Yeni yüzümle güldüm, ağladım. İlk kez sakalım çıktı, tıraş oldum. Üniversitedeki öğrencilerimiz benimle çalışma yaptılar. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz de bizimle çalışma yaptı."
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Acar, yüzünün her geçen gün daha güzel olduğunu, jest ve mimiklerini büyük ölçüde kullanabildiğini belirterek ileri süreçte bunun yüzde 100'e ulaşabileceğine inandığını kaydetti.