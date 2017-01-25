SAĞLIK HABERLERİ
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SAĞLIK

İlk yüz nakilli Uğur Acar 5'inci yılını kutladı!

20 Ocak 2017 Cuma, 12:20:36 AA

Yeni yüzüyle gülen, duygulanan, ilk kez sakalı çıkan, jest ve mimiklerini kullanabilen Uğur Acar, hayatının değiştiği hastanenin otoparkında çalışarak yaşamını sürdürüyor

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    Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının beşinci yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.

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    Acar'ın yüz naklinin beşinci yılı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde program düzenlendi.

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    Programda, Acar ile Türkiye'nin dördüncü yüz naklinin yapıldığı Turan Çolak, kol nakli olan Mustafa Sağır ile doktorlar ve hastane yönetimi bir araya geldi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 20 Ocak 2017 Cuma 17:17
    cok guzel olmus
  • Misafir 20 Ocak 2017 Cuma 14:29
    10 numara olmuş tebrikler
  • Misafir 20 Ocak 2017 Cuma 12:52
    geçmiş olsun. yüzü ilk zamanlara göre çok iyi görünüyor.
  • Misafir 20 Ocak 2017 Cuma 12:50
    Cinayetle yargılandığını da unutmayalım. İnşallah suçsuzdur...
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