Beta mikrobu artık "5 dakikada" tespit edilecek

Antibiyotik tedavisinin en sık uygulandığı beta mikrobu kaynaklı üst solunum yolu hastalıklarında, uygun tedavi artık 5 dakikada sonuç verebilen tanı kitleriyle tespit edilecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, gereksiz antibiyotik kullanımının tüm dünyada ciddi tehlike oluşturduğunu, mikroplar var olan ilaçlara karşı direnç gösterdiğinden hastalıkların tedavisinde başarı oranlarının düştüğünü söyledi.

Yeni antibiyotik geliştirilmediği için ciddi hastalıkların tedavisinde gelecekte sıkıntı yaşanabileceğini vurgulayan Gümüş, antibiyotik kullanımında çok daha hassas olunması gerektiğini kaydetti.

Özellikle kış aylarında görülen virüs kaynaklı üst solunum yolu hastalıklarında antibiyotik kullanımının uygun olmadığına, bunun tedavi edici etkisi bulunmadığına dikkati çeken Gümüş, ancak bakteri nedenli hastalıklarda antibiyotik tedavisinin etki gösterdiğini ifade etti.

Hasta ve hasta yakınlarının, hekimlere antibiyotik yazmaları konusunda ısrarda bulunmamasını isteyen Gümüş, özellikle reçetesiz antibiyotik kullanımının azaltılabilmesi için özel takip sistemleri oluşturulduğuna işaret etti.

Gümüş, bakanlık olarak gereksiz antibiyotik kullanımının önlenebilmesi amacıyla Türkiye'de ciddi bir farkındalık çalışmasına imza atılacağını dile getirdi.

Türkiye'de antibiyotik kullanım oranının yüksek olduğunu bildiren Gümüş, hem vatandaşların bilinç düzeyinin artırılması hem de sağlık çalışanlarının kendilerini baskı altında hissedip reçete yazmaktan kaçınması için eğitim ve çalıştayların yapılacağını söyledi.

"HASTALIKLARIN YÜZDE 6'SI BETA KAYNAKLI"

Üst solunum yolu hastalıkları ve boğaz enfeksiyonlarında, beta mikrobunun etkili olup olmadığının tespitinin mevcut testlerle 3-4 günü bulduğunu anlatan Gümüş, hem hekimler hem de ailelerin, beta mikrobunun olması halinde hastalığın ilerleyerek ciddi bir boyuta gelmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Bu durumun yaşanmaması için kimi zaman doğrudan antibiyotik tedavisine başlanabildiğini ancak bunun uygun bir metot olmadığını dile getiren Gümüş, "Bunun önlenebilmesi için beta mikrobunun olup olmadığını 5 dakika içinde tespit edebilecek yeni bir testi uygulamaya aldık" diye konuştu.

Uygulamanın şu anda bazı yerlerde başladığını ifade eden Gümüş, şunları kaydetti: "Üst solunum yolu enfeksiyonlarında, tonsilitlerde tedaviyi garantiye almak açısından antibiyotik kullanımı söz konusu olabiliyor. Hastalar da 'Antibiyotiksiz iyileşemeyiz' inancıyla hareket ederek, hekime baskı yapabiliyor. Verilere göre, hastalıkların yüzde 94'ü viral, yüzde 6'sı beta mikrobu kaynaklı ve antibiyotik de bu yüzde 6'lık kısma gerekiyor.

Bu mikrobu belirleyebilmek için test yapılıyordu ancak sonucu uzun sürede çıkıyordu. Şimdi yeni hızlı tanı kitleri alındı. Bunlar, yaklaşık 5 dakika içinde sonuçlanıyor. Test, muayene esnasında hastanın boğazından alınan sürüntüyle yapılıyor, sonuç için laboratuvara götürülmüyor. Hastanın yanında sonuç alınıyor ve tedavi planlaması ona göre yapılıyor. Böylece hasta da kendisinde beta mikrobu olmadığına ikna olacak."

Hızlı tanı kitlerinin şu an üniversite hastanelerinde de bulunmadığını belirten Gümüş, ancak üniversitelerden bu kitleri kullanmalarını istediklerini söyledi. Gümüş, "Türkiye'de ilk defa Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından alımı yapılıyor. Bu kitlerin, öncelikle aile sağlığı merkezlerine dağıtımına başladık. Kitler, kamu hastanelerine de dağıtılacak. Hastanelerde de ilk etapta özellikle çocuk hastalıkları ve kulak-burun-boğaz hastalıkları polikliniklerine verilecek" dedi.

Eyüp Gümüş, bu uygulamayla antibiyotik kullanımının yaklaşık yüzde 50 azalmasının ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasının öngörüldüğünü vurguladı.