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SAĞLIK

Kızarmış patates ve yanmış tost kanser yapabilir!

24 Ocak 2017 Salı, 12:15:05 HABERTURK.COM

Gıda Standartları Kurumu (FSA), nişasta içeren yiyeceklerin yüksek sıcaklıkta pişirildiklerinde akrilamid adı verilen kimyasal bir maddenin açığa çıktığını açıkladı

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    İngiliz hükümetine bağlı Gıda Standartları Kurumu (FSA), nişasta içeren yiyeceklerin yüksek sıcaklıkta pişirildiklerinde akrilamid adı verilen kimyasal bir maddenin açığa çıktığını açıkladı.

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    Akrilamid maddesinin ise kansere yol açabileceği uyarısında bulunan FSA, nişasta içeren ekmek ve patatesi örnek göstererek, bu ürünlerin kızartılıp, yüksek ısıya maruz kalmaları durumunda kansere neden olabileceğini açıkladı.

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    Bu tarz gıdaları pişirirken dikkatli olmak gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yiyeceklerin rengi koyulaşmayacak şekilde pişirilmesini tavsiye ediyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 20 saat önce
    Yıllardır zehir yedirmişler artık yapacak birşey yok battı balık yan gider gençler dikkat etsin
  • Misafir 21 saat önce
    Bu haberi okuduktan sonra canım kızarmış patates çekti... Akşam eve gidince kızarmış patates yiiyeceğim !
  • Misafir 22 saat önce
    Kızartmanın zararlı olduğu yıllardır bilinen bir şey. Tercih etmeyin tabii ki ama 40 yılda bir yemek bence zararsız.
  • Misafir 22 saat önce
    aşırı yemedikten sonra bir şey olmaz.
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