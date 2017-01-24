Kızarmış patates ve yanmış tost kanser yapabilir!

24 Ocak 2017 Salı, 12:15:05 | Güncelleme: 12:56:12
HABERTURK.COM
Gıda Standartları Kurumu (FSA), nişasta içeren yiyeceklerin yüksek sıcaklıkta pişirildiklerinde akrilamid adı verilen kimyasal bir maddenin açığa çıktığını açıkladı
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İngiliz hükümetine bağlı Gıda Standartları Kurumu (FSA), nişasta içeren yiyeceklerin yüksek sıcaklıkta pişirildiklerinde akrilamid adı verilen kimyasal bir maddenin açığa çıktığını açıkladı.
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Akrilamid maddesinin ise kansere yol açabileceği uyarısında bulunan FSA, nişasta içeren ekmek ve patatesi örnek göstererek, bu ürünlerin kızartılıp, yüksek ısıya maruz kalmaları durumunda kansere neden olabileceğini açıkladı.
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Bu tarz gıdaları pişirirken dikkatli olmak gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yiyeceklerin rengi koyulaşmayacak şekilde pişirilmesini tavsiye ediyor.
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Örneğin, tost yapılan ekmek koyu bir renk değil, altın sarısı bir renkte olmalı.
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FSA, patatesin de buzdolabında tutulmaması gerektiğini açıklarken, nedenini ise serin ortamdaki patateste şeker düzeyinin yüksek olması ve bunun da pişirme sırasında ortaya çıkan akrilamid miktarını yükseltmesine bağladı.
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FSA'nin İngiltere'de araştırma neticesinde ulaştığı sonuca göre; patates kızartması, kızarmış ekmek, cips, bisküvi, kahve hatta bebek mamalarında bile akrilamid madde görüldü.
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FSA, tüketimi konusunda temkinli olmak gerektiğine dikkat çektiği bu ürünlerin ömür boyu tüketildiğini, arada sırada kullanılmadığını belirtti.
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FSA ve Avrupa'daki başka gözlemcilerin süpermarketlerdeki ürünler üzerinde yaptıkları araştırmaya göre; bazı ürünlerde akrilamid maddesinin, izin verilen miktardan daha fazla olduğu tespit edildi.
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Kanser Araştırmaları Derneği sözcüsü ise, akrilamid ile kanser arasındaki ilişkinin insanlarda henüz kanıtlanmadığını ifade etti.
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Uzun süre yüksek ısıya maruz kalan, kavrulmuş, kızartılmış ya da ızgarası yapılmış nişastalı gıdalarda akrilamidin ortaya çıkışı, mikrodalga fırın veya haşlama seçeneklerinin daha mı sağlıklı olduğunu düşündürmeye başladı.
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Birmingham Üniversitesi'nden Simon Cotton ise, akrilamid maddesinde önemli olan şeyin pişirme şekli ve pişirme zamanı olduğunu söyleyerek, buna göre; mikrodalga fırın ve haşlama durumunda bu maddenin ortaya çıkmadığını belirtti.
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Kızartma, ızgara, tost gibi pişirme şekillerinin yiyeceğin 120 dereceden daha fazla ısıya maruz kaldığını bu durumda da yüksek nişasta içeren gıdalarda akrilamid maddesinin ortaya çıktığını söyledi.