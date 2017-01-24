Beyin jimnastiği yaparak uyuşturucudan kurtuluyorlar!

Balıkesir'de, Kazdağları'nın eteklerinde, ilaçsız madde bağımlılığı tedavisi uygulanıyor.

"Nasıl bağımlı olduğunuz değil, neden bağımlı olduğunuz önemlidir. Çünkü bağımlılık bir hastalık değildir" sloganı ile çalışmalarına başlayan ve uzun süren tedaviler yerine spor, beyin jimnastiği, yeme içme alışkanlıklarında değişiklik ve çeşitli detoks yöntemlerini kullanan Kurtuluş Vakfı'nın Narconon projesi, Kazdağları'nda da uygulanmaya başlandı.

Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde, Kazdağları eteklerinde kurulan merkez, madde bağımlılarına hizmet veriyor. Toplam 4 ay süren program, yoksunluk, detoks ve mental eğitimlerden oluşuyor. Öncelikle kişiyi bağımlılığa sürükleyen sebepler tespit edilip rehabilitasyon süreci ilk adımdan itibaren başlamış oluyor. Dünyada, Amerika, Hollanda, Kanada, Meksika, Kolombiya, İtalya, Macaristan, İspanya, İsveç, Rusya, Mısır, Nepal, Avustralya, Tayvan'da uygulanan bir rehabilitasyon süreci ilaç kullanma yöntemi yerine kullanıcıları 4 ay süreyle rehabilite etme esasına dayanıyor.

Eğitimcilerin çoğunluğu da eskiden madde bağımlısı olduğu Narconon projesi ile hayata tutunmuş kişilerden oluşuyor.

Program hakkında bilgi veren Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir, "Madde bağımlısı gençleri ilaç kullanmadan tedavi ediyoruz" dedi.