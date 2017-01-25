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25 OCAK 2017
Miyop uzağı görememe
SAĞLIK

‘Sanal dünyalı’ gençlerde miyop oranı hızla artıyor

İngiliz bilim insanlarına göre bilgisayar ve sanal dünyadan kopamayan çocuklarda ve gençlerde miyop (uzağı görememe) oranı hızla artıyor. Bu oran dünyada yüzde 20 olurken, Uzakdoğu’da yüzde 90’lara yükseldi. Ülkemizdeki çocuklarda görülme oranı ise gözle görülür artışa binaen araştırılıyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:20:34 Güncelleme: 09:28:27

İngiltere’de Londra Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, dünyadaki çocukların yaklaşık yüzde 20’sinde miyop (uzağı görememe) rahatsızlığı tespit edildi. Miyop oranı 50 yıl öncesine göre yüzde 100 arttı. Bilim insanları “Çocuklar dışarıda fazla vakit geçirmiyor. evlerine kapanıp televizyon, bilgisayar ya da telefonlarıyla oynuyorlar. Bu da miyopun en önemli nedeni. Dışarıya çıkıp gün ışığında zaman geçirmeliler” uyarısı yaptı.

İL İL GÖZ TARAMASI

Türk Oftalmoloji Derneği, aynı endişelerle, benzer bir araştırma için 2 ay önce hazırlıklara başladı. Özellikle Uzakdoğu’da 7 yaş üzeri çocuklarda görülme sıklığı yüzde 90’lara çıkan miyobun türkiye’de okul çağındaki çocuklar arasında ne boyutlarda olduğu saptanacak. 2 ay önce başlayan araştırma sahada da yürütülecek. türk Oftalmoloji Derneği Başkanı reha ersöz, “günümüzde telefon, bilgisayar ve tablet kullanan çocuklar gün ışığında oynayarak değil evde vakit geçiriyor. türkiye’de ciddi oranda artış söz konusu. Öyle ki teneffüse çıkan çocuklarla çıkmayan çocuklar arasında bile miyopinin ilerlemesinde fark var. Araştırma bitince güncel bilgiye ulaşacağız” diye konuştu.

ÇARE: ÜSTÜ AÇIK SINIFLAR

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Çocuk taraması’na destek veren Ankara Üniversitesi tıp Fakültesi göz Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Hüban Atilla ise miyopinin artışıyla ilgili şunları söylüyor: “Miyopi 7-13 yaş arası ortaya çıkıyor ve ergenlik döneminde daha da artıyor. Singapur, tayland gibi ülkelerde hızla yükselmiş durumda. Bilgisayar, tablet kullanımı tetikleyici olarak düşünülüyor ancak kesin veri yok. türkiye’de eski verilere göre miyopi okul çağı çocukları arasında yüzde 12-15 oranında. güneş ışığından faydalanmak en önemli nokta. Avustralya’da çocuklar güneş ışığından daha fazla yararlandığı için miyopta artış yok. Ancak Singapur’da durum tam tersi. Miyopi yüzde 90’lara çıktığı için ülkede üstü açık sınıf projeleri yapılıyor. Okul çağındaki çocukların yaz kış güneş ışığından yararlanabilmeleri gerekiyor.”

Öznur KARSLI / GAZETE HABERTÜRK

 

 

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