25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:39:31 | Güncelleme: 16:57:24
HABERTURK.COM
İşte kişiyi olduğundan daha akıllı yapan o besinler...
1
1|19
Hepimiz zaman zaman daha zeki olmayı dilemişizdir. Uzmanlara göre; bunu bazı besinler ile gerçekleştirmek mümkün. Beyin gücünü destekleyen bazı şeyler var. İşte kişiyi olduğundan daha akıllı yapan o besinler...
2
2|19
Ceviz
Omega 3 yağ asidi bakımından en zengin besinlerden biridir ceviz. Bazı bilişsel hasarı tersine çevirmek de mümkün.
3
3|19
Her gün bir avuç ceviz yemenin, sağlık, kilo ve kalp üzerinde de olumlu etkisi vardır.
HABERİN DEVAMI
4
4|19
Pancar
Beyin fonksiyonu için ve tüm sinir sistemi için çok önemli olan B vitamini içerir.
5
5|19
B vitamini hafıza geliştirmeye yardımcı olabilir ve birçok kişi için doğal antidepresan bir tür olarak hizmet verebilir.
6
6|19
Kahve
Bir fincan kahve (80 miligram) içinde bulunan kafein miktarı beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hem kısa hem de uzun süreli hafıza için oldukça yararlıdır.
HABERİN DEVAMI
7
7|19
Kahve ayrıca bilişsel sorunlar konusunda yüksek risk altında olan yaşlılar için özellikle yararlı olabilir.
8
8|19
Çilek
Çilekte bulunan besin ögeleri beyin hücrelerini besler. Böylece beyin sağlığını korurken ayrıca beyin fonksiyonlarını geliştirir.
9
9|19
Çilek, yaşa bağlı bilişsel ve motor becerilerin kaybını da geciktirir.
HABERİN DEVAMI
10
10|19
Fesleğen
"Beyni güçlendirmek" denildiğinde akla gelmeyen fesleğen, oldukça sağlıklıdır ve tıpta yıllardır kullanılmaktadır.
11
11|19
Bir bardak fesleğen çayı beyin fonksiyonlarını geliştirir. Ayrıca ruh hali ve hafıza için de fesleğenden yararlanılabilir.
12
12|19
Keten tohumu
Depresyon son yıllarda milyonlarca insan için büyük bir sorun haline geldi. Keten tohumu yemek, hem sağlıklı bir diyetin parçasıdır hem de depresyon mücadelesinde yararlı olabilir.
HABERİN DEVAMI
13
13|19
Brüksel lahanası
Sağlık için oldukça faydalı olan Brüksel lahanası yeni beyin hücrelerini korumak için de oldukça faydalıdır.
14
14|19
Ayrıca vücudun bağışıklık sistemi için çok yararlıdır.
15
15|19
Kıvırcık lahana
Harvard Tıp Okulu tarafından yapılan 13 binden fazla kadın ile yapılan çalışmaya göre; kıvırcık lahana, beynin yaşlanmasını yavaşlatan bir gıda olarak kabul edilir.
HABERİN DEVAMI
16
16|19
Kıvırcık lahana her yerde kolaylıkla büyüyebilen bir bitki olduğu için bahçenizde ve balkonuzda yetiştirebilirsiniz.
17
17|19
Acı biber
Yenildiğinde acı biber içindeki capsaicin maddesi, beyinde endorfin salgılanmasını sağlar. Endorfinin ise morfine benzer ağrı kesici etkisi vardır.
18
18|19
Ayrıca acı biberin beyin üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.
HABERİN DEVAMI
19
19|19
Hindistan cevizi yağı
Hindistan cevizi yağı beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Yapılan çalışmalar hindistan cevizi yağının belleği geliştirerek, Alzheimer hastalarına faydası dokunduğunu göstermiştir.