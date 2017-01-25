SAĞLIK HABERLERİ
25 OCAK 2017
SAĞLIK

Zeka artıran yiyecekler nelerdir?

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:39:31 HABERTURK.COM

İşte kişiyi olduğundan daha akıllı yapan o besinler...

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    Hepimiz zaman zaman daha zeki olmayı dilemişizdir. Uzmanlara göre; bunu bazı besinler ile gerçekleştirmek mümkün. Beyin gücünü destekleyen bazı şeyler var. İşte kişiyi olduğundan daha akıllı yapan o besinler...

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    Ceviz 

    Omega 3 yağ asidi bakımından en zengin besinlerden biridir ceviz.  Bazı bilişsel hasarı tersine çevirmek de mümkün. 

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    Her gün bir avuç ceviz yemenin, sağlık, kilo ve kalp üzerinde de olumlu etkisi vardır. 

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