Burun estetiğinde yeni yöntem!

Revizyon rinoplasti (burunda düzeltme), daha önce bir veya birden çok burun ameliyatı geçirmiş ama istenilen sonuca ulaşılamamış veya başarısız olmuş burunlarda yapılan düzeltme operasyonudur. Bu operasyonda hem teknik olarak burun olduğu için daha zor hem de hasta önceki olumsuz tecrübeden dolayı daha zordur. Umutsuz, çekingen ve olumsuzdur. Bunun etkisi hastada depresyon gibi psikolojik sorunlara da yol açabilir.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Tezel, yeni bir yöntem geliştirdi. Uluslararası yayınlanan en prestijli bilimsel dergilerinden “Annals of Plastic Surgery”nin Eylül 2016 sayısında basılan makale ile Prof. Dr. Tezel tarafından onarılması zor burunlara yeni bir bakış açısı getiriliyor ve yeni bir yöntem tanımlanıyor.

BURUN ESTETİĞİ ARTIK DOĞAL GÜZELLİK İÇİN VAR

Prof. Dr. Tezel, burun ameliyatından sonra memnuniyetsizlik yaratan en sık şikayetin burun ucu pozisyonundan kaynaklandığını belirterek, şunları söyledi: "Aslında burnun destek noktalarındaki eksiklikten kaynaklanan hata zincirleme olarak tüm burnu etkiliyor. Örneğin en çok rastladığımız burun düşmesidir. Burun ucunun düşük olması, kanatlarının geniş gözükmesine, 'supratip deformitesi' dediğimiz burun ucunun hemen yukarısında çıkıntıya, karşıdan bakıldığında burun sırtında ters ‘V’ görüntüsüne hatta kemik bölgesinin problemli gözükmesine neden olmaktadır. Burnun olması gerekenden uzun veya kısa görünmesi, çok geniş veya çok dar burun ucu, çok yüksek veya çok alçak burun ucu, yandan bakıldığında orta bölümden deliklerin içinin gözükmesi hep burnun taşıyıcı bölgelerinin birbiriyle bağlantısının doğru ve sağlam yapılmamasından kaynaklanmaktadır.”

HASTALAR DAHA RAHAT NEFES ALIYOR

Burun ucunu ayakta tutan en sağlam dokunun, çadırın direği, burnun orta bölümünde bulunan septum kıkırdağı olduğunu belirten Prof. Dr. Tezel şöyle devam etti:

“Bu kıkırdak ‘deviasyon’ ve havayolu tukanıklığına neden olan kıkırdak olarak bilinir ve iki burun deliğini birbirinden ayırır. Eski yöntemde burnu kaldırmak ve kısaltmak için veya eğriliği gidermek için bu kıkırdağın uç kısmı kesilip atılır ve uç desteksiz kalınca düşer, yukarıda saydığımız sorunlar ortaya çıkar. Biz yeni yöntemde burnun uç bölümündeki bu desteği yine burnun içinden aldığımız kıkırdağı buraya (bir puzzle gibi oturacak şekilde biçimlendirip) ekliyoruz. Bunu yaparken burnun dışından hiç kesi yapmıyoruz. Önceden burun ucu açılmış yani delikler arasındaki deri kesilerek yapılmış olsa bile biz dışarıdan kesmeden burnu onarıyoruz. Hastaların çoğunda kemiğe bile müdahale etmeden sorunlar gideriliyor. Bu yöntemle hava yolunun ana girişi; buradaki burun valfi açılıyor ve hastalar rahat nefes alıyor. Böylece daha önce kötü tecrübe yaşamış başarısızlıkla sonuçlanmış burunlar, hatta birkaç kez ameliyat edilmiş hastalar doğal, sağlam estetik ve fonksiyonel burna kavuşuyorlar. Çünkü burada sorunun timeline iniliyor. Burnu bir mimari yapı olarak düşünürsek taşıyıcı kolon güçlendiriliyor ve kirişlerle bağlantısı yapılıyor."

“BU YAPI HEM ESTETİK HEM SAĞLAM”

Prof. Dr. Tezel’in geliştirdiği yöntemden bugune dek yüzlerce hasta yararlanmış ve hastalar önceki tecrübelerine kıyasla daha çabuk iyileştiklerini, hiç kavuşamayacaklarını düşündükleri doğal, güzel ve fonksiyonel burunlara kavuştuklarını belirtiyor. Prof. Dr. Tezel yöntemi birçok meslekdaşına da kazandırmış ve bu yayınla dünyada da daha çok plastik cerrah tarafından kullanılmasını hedeflemiştir.

“Bilgi paylaşıldıkça; yöntem kullanıldıkça değer kazanır diyen”, Prof. Dr. Erdem Tezel bilime katkıda bulunmaktan onur duyduğunu belirtiyor.