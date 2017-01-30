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30 OCAK 2017
Lenfödem
SAĞLIK

Meme kanserinde "lenfödem"e karşı 'kompleks' terapisi

Meme kanseri tedavisi sonrasında görülebilen ve kişilerin günlük aktivitelerini yapmalarını zorlaştıran, "lenfödem" adı verilen şişlikler, masaj, bandajlama, egzersiz ve cilt bakımından oluşan özel yöntemle tedavi edilebiliyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:19:41 Güncelleme: 16:21:07

Anadolu Lenfödem Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanserler türlerinin başında geldiğini, bunun erken teşhisle tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, tedavi seçeneklerinin ise hastalığın yayılma durumuna göre değişkenlik gösterdiğini anlattı.

Hastalara cerrahi tedavi sonrasında koruyucu amaçlı kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler uygulandığını ifade eden Borman, "Bu yöntemler kanserle mücadelede önemli avantajlar sağlasa da hastayı rahatsız eden bazı komplikasyonları da beraberinde getirebilmektedir. Cerrahi müdahale veya radyoterapi sonrası hastaların yüzde 30'unda hafif ya da orta şiddette lenfödem (kolda veya bacakta şişlik) görülmektedir" dedi.

Bacaklarda ortaya çıkabilecek lenfödemin ise ayak, bacak veya genital bölgede şişme, yürümede zorluk, ayakkabı giymede veya pantolon giymede zorlanma, sıkma, bacaklarda ağırlık hissi, cilt dokusunun yapısında ve renginde değişme, ağrı, uyuşma, huzursuzluk hissi, eklemlerde genellikle ayak bileği ve kalçada kısıtlanmış hareket hissi ile belirti verebileceğine işaret eden Prof. Dr. Borman, şunları dile getirdi: "Meme kanserini yenmiş hasta, normal yaşamına dönmek isterken kolundaki şişlikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Kıyafetlerini giymekte günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorlanıyor, hem görünüm hem fonksiyonel olarak sıkıntılar yaşıyor. Lenfödem ilerledikçe enfeksiyonlar, ciltte değişiklikler meydana geliyor ve hayatı tehdit edebilecek ikincil sorunlar oluşabiliyor. Çoğunlukla hastalar nereye başvuracaklarını bilemiyorlar, sağlık profesyonellerinin de konuyla ilgili farkındalığı az olduğu için uygun yönlendirmeler yapılamayabiliyor. Bu hastalar bir anlamda kaderleriyle baş başa kalabiliyor."

LENFÖDEMİN TEK ÇÖZÜMÜ "KOMPLEKS BOŞALTICI TERAPİ"

Lenfödemin tedavisi ve komplikasyonlardan korunmanın tek yolunun, "kompleks boşaltıcı terapi" olarak bilinen bir grup tedavi yöntemi olduğunu bildiren Borman, tedavinin uygulamasına ilişkin de bilgi verdi.

Borman, tedavide, 45 dakika süren özel bir masaj tekniği, özel sargılarla çok tabakalı bandajlama, egzersiz ve cilt bakımından oluşan yöntemin uygulandığını anlattı.

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