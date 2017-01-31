SAĞLIK HABERLERİ
31 OCAK 2017
Kıbrıs
SAĞLIK

'Kıbrıs'taki bir hastanede su isteyen yaşlı kadına hemşireler izin vermedi' iddiası

Kıbrıs'taki bir hastanede yaşandığı iddia edilen olayda, yaşlı kadının su verilmemesi üzerine hıçkırıklara boğulduğu video, sosyal medyada olay oldu

31 Ocak 2017 Salı, 11:14:13 Güncelleme: 12:25:39 HABERTURK.COM

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yoğun bakım ünitesinde yatan eşine refakat eden yaşlı kadının, hemşirelerden su istediği, hemşirelerin ise kendisine sert bir yanıtla izin vermediği iddia edildi. Ağlayan yaşlı kadının "Ben nerede yaşıyorum böyle?" diye feryad ettiği görülen videonun, Kıbrıs'taki bir hastanede çekildiği iddia edildi.

"EKMEĞİM VAR, KURU OLDUĞU İÇİN YİYEMİYORUM"

Yaşlı kadının hıçkıra hıçkıra ağlaması üzerine o sırada hastanede olan duyarlı bir vatandaşın, yaşananları kaydetmesi üzerine yayılan video, sosyal medyada hızla paylaşılmaya başlandı. 

İddiaya göre, yaşlı kadın, üç gündür hastanenin yoğun bakım servisinde eşi için refakatçi olduğunu, kuru ekmeğini yiyebilmek için bir bardak su almak istediğinde ise; hemşirelerin onu azarladığını iddia etti.

Yaşlı kadın, "Evde engelli çocuğum var. Beyimi yıllardır buraya taşıyorum. Evde kettle'ım var, ocağım da var ama buraya getiremiyorum. 'Uygun değil' diyorlar. Üç gün üç gecedir burada yatıyorum. Ekmeğim var ama kuru olduğu için yutamıyorum. Bir fincan su istedim, geldiğim günden beri beni azarlıyorlar. 'Bizden izin alacaksın' diyorlar. 'Damacananın parasını vereyim' diyorum. 'İstemiyoruz' diyorlar. Sinirlerini bozuyormuşum. Ben şimdiye kadar ağlamadım, şimdi ağlıyorum" dedi.

"SENİ BİR BARDAK SUYA NASIL MUHTAÇ EDERLER"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hıçkırıklar içinde ağlamaya devam eden yaşlı kadını teselli etmeye çalışan vatandaşın, "Burada yapılan insanlık dışı muamelelerin, gerek doktorun gerekse hemşirelerin hepsini insanlara göstereceğim. Seni bir bardak suya nasıl muhtaç ederler, seninle bu şekilde nasıl konuşurlar, hepsini insanların görmesini sağlayacağım" dediği görüldü.

 

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 17 dakika önce
    vicdanı olmayan diplomalılarımızdır bizi bu günlere getiren....
  • Misafir 17 dakika önce
    insanlar ne zaman bu kadar insanliklarini kaybetti.
  • Misafir 26 dakika önce
    Iyi davranan doktorlardan hemsirelerden allah razi olsun ama aralarinda o kadar vicdansizar var ki herkesin basina boyle bir olay gelmistir hastanelerde. Hasta istemeyen doktorlar hastalara bakmak ilgilenmek agir gelen hemsireler var.
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