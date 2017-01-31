SAĞLIK HABERLERİ
31 OCAK 2017
Sperm yoğunluğunu ölçebilen test
SAĞLIK

Cep telefonuyla sperm yoğunluğunu ölçebilen test geliştirildi

Bilim insanları, cep telefonu ile erkeklerin sperm yoğunluğunu ölçebilen bir kit geliştirdi

31 Ocak 2017 Salı, 15:32:30 Güncelleme: 15:39:39 DHA

Los Angeles kökenli Medical Electronic Systems şirketi tarafından geliştirilen teste YO evde sperm testi ismi verildi. Bu test sayesinde doktora gitmekten çekinen erkeklerin sperm yoğunluğunu öğrenmesi ve daha erken tedaviye başvurması hedefleniyor.

KİTİN FİYATI 50 DOLAR

Test için hazırlanan kitin içinde örnek toplama kabı, örneği sıvılaştıran bir çeşit pudra, plastik pipet gibi malzemeler bulunuyor. Kitin fiyatı ise 50 dolar.

Sperm örnekleri bir kapta toplandıktan sonra özel bir pudra içine ekleniyor ve 10 - 15 saniye kadar karıştırılıyor. Görüntüler kaydedildikten birkaç dakika sonra sperm yoğunluğu sayılıyor ve sonuç telefon ekranında görünüyor.

FDA TARAFINDAN ONAYLANDI

Test, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi Başkanlığı FDA tarafından da onaylandı. Kısırlık problemi yaşayan çiftlerin yüzde 40'ında neden erkeklerin sperm yoğunluğu veya kalitesi olabiliyor.

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