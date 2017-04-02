SAĞLIK HABERLERİ
03 NİSAN 2017
KOAH Astım
SAĞLIK

KOAH ve astım hastalarına bahar önerileri!

Doç. Dr. Karakurt, Türkiye'de her beş kişiden birinde görülen KOAH hastalığı olanlarla, astımlı yetişkinlerin, baharın ilk aylarında daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi

02 Nisan 2017 Pazar, 15:50:47 Güncelleme: 16:01:44 AA

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zühal Karakurt, Türkiye'de her beş kişiden birinde görülen ve daha çok sigara, kirli hava, mesleki toza bağlı gelişen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olanlarla, astımlı yetişkinlerin, baharın ilk aylarında daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Karakurt, mevsimin bahara dönmesiyle doğada insanları hasta edecek mikroplar için de daha yaşanası bir ortam oluştuğunu belirterek, özelikle hapşırık, öksürükle bulaşan, hekimlerce de "damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar" olarak adlandırılan sorunlarda da bahar aylarında ciddi artışlar görüldüğünü ifade etti.

Evlerinde kreşe, okula giden çocuğu olan KOAH ve astım hastalarının, baharda görülebilen bu hastalıklara daha kolay yakalanabildiğine dikkati çeken Karakurt, "Çünkü çocuklar hatta pek çok yetişkin, öksürürken ve hapşırırken ağız kapamayı ya da kapasa da elle kapatıp daha sonra el yıkamayı unutabilirler. Kirli elle hastalıkların kolayca başkalarına bulaşacağını tekrar hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Karakurt, eğer bilinen başka bir hastalık yoksa, grip, nezle, bademcik, faranjit gibi üst hava yolunu etkileyen mikroplara karşı hekimin önerdiği tedaviyle bir haftada iyileşilebileceğini ancak KOAH ve astım hastalarının bu kadar şanslı olmadığını dile getirerek, "Ülkemizde her beş kişiden birinde görülen, daha çok sigara, kirli hava, mesleki toza bağlı gelişen müzmin hava yolu darlığı KOAH hastalarıyla, astımlı yetişkinlerin baharın ilk aylarında daha dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"HASTALAR HEKİMİN ÖNERECEĞİ AŞILARLA BAĞIŞIKLIKLARINI GÜÇLENDİREBİLİR"

Karakurt, "KOAH ve astım hastaları bu aylardaki salgınları daha ağır geçirirler. Hatta hastalar, acil servise başvurabilir, bazen de hastanede yatırılarak tedavi edilmek zorunda kalırlar. Kış aylarından ziyade, havaların ısınmaya başladığı bahar aylarında, KOAH ve astım hastalarının acil servislere başvurularında da bu nedenle artış gözlenir" dedi.

Hastaların bahar aylarında virüslerin neden olduğu ve antibiyotiklerle iyileşmeyen grip, nezle gibi salgınlara daha kolay yakalandığını anlatan Karakurt, şöyle devam etti: "Hekimlerin önereceği aşılarla KOAH ve astım hastaları bağışıklık sistemlerini mikroplara karşı dirençli hale getirebilirler. Eylül ya da şubat aylarında yaptırılan grip aşıları, hastaların savunma sistemlerini 4 hafta içinde kuvvetlendirir. Halk arasında zatürre olarak bilinen tıptaki adıyla pnömoni, basit grip, nezle, farenjit mikroplarının akciğerlere kadar inmesiyle oluşur. Virüs dışında, bakteri olarak bilinen mikroplar da boğaz, hava yolu ve akciğer iltihabı yapabilir. Bakterilerin neden olduğu hastalıklarda da hekimlerin önerdiği antibiyotikleri kullanmak gerekir. Hastalık, bademciklerdeyken bakteri mi, virüs mü ayrımı günümüzde polikliniklerde yapılan özel bir testle artık 1-2 dakikada öğrenilebiliyor. KOAH ve astım hastalarının, göğüs hastalıkları uzman hekimlerinin önereceği zatürre aşısıyla, zatürreye karşı bağışıklık sistemlerini uyarıp kuvvetlendirmeleri sağlık rehberlerinde de önerilmektedir."

Doç. Dr. Karakurt, hastaların düzgün beslemesi ve uykularına, kişisel hijyen kurallarına uymasının, havanın yeni ısınmaya başladığı bu aylarda özellikle damlacık yoluyla bulaşan hastalıklardan kaçınmak için de kabalık ortamlardan uzak kalmaya özen göstermesinin, basit egzersizler yaparak bulaşıcı hastalıklardan korunmasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Her 8 kadından biri meme kanseri
SAĞLIK

Her 8 kadından biri meme kanseri
Kanserde kemoterapi ihtiyacı giderek azalıyor
SAĞLIK

Kanserde kemoterapi ihtiyacı giderek azalıyor
Bağırsakların mutsuz mu?
SAĞLIK

Bağırsakların mutsuz mu?

Derisini oyup etini yemeye başladılar!
SAĞLIK

Bakamayacaksınız! Oyuklar açıp kadının etini yemeye başladılar. ...
Erkeklerde kanser görülme oranı arttı!
SAĞLIK

Erkeklerde kanser görülme oranı arttı!
Ağız kanserinin belirtileri
SAĞLIK

Bu belirtiler ağız kanserine işaret!
Her 8 kadından biri meme kanseri
SAĞLIK

HER 8 KADINDAN BİRİ MEME KANSERİ
Ağız kanserinin belirtileri
SAĞLIK

BU BELİRTİLER AĞIZ KANSERİNE İŞARET!
Derisini oyup etini yemeye başladılar!
SAĞLIK

BAKAMAYACAKSINIZ! OYUKLAR AÇIP KADININ ETİNİ YEMEYE BAŞLADILAR...
Bağırsakların mutsuz mu?
SAĞLIK

BAĞIRSAKLARIN MUTSUZ MU?

Kanserde kemoterapi ihtiyacı giderek azalıyor
SAĞLIK

KANSERDE KEMOTERAPİ İHTİYACI GİDEREK AZALIYOR
KOAH ve astım hastalarına bahar önerileri!
SAĞLIK

KOAH VE ASTIM HASTALARINA BAHAR ÖNERİLERİ!