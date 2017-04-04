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04 NİSAN 2017
Koku ilacı
SAĞLIK

Burnunuza kötü kokular gelmeyecek

Kanser hastalarının ve hamile kadınların aşırı koku hassasiyetini ortadan kaldırmak için harekete geçen Op. Dr. Kenan Kalı ve ekibi koku ilacını buldu

04 Nisan 2017 Salı, 09:03:46 Güncelleme: 09:30:43

İzmir'de kanser hastalarının ve hamile kadınların aşırı koku hassasiyetini ortadan kaldırmak için harekete geçen Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı ve ekibi koku ilacını buldu.

Gazete Habertürk'ten Melis Apaydın İde'nin haberine göre; 3 ay önce üretimine başlanan sprey şeklindeki ilaç, Sağlık Bakanlığı’ndan da “bulantıya yardımcı bir tıbbi cihaz” olarak ruhsat aldı ve piyasaya çıktı. Dünyada bir ilke imza attıklarını belirten Op. Dr. Kalı, günde 3 kez burun deliklerine sıkılan “Endemesis” isimli ilacın “kokuları aşırı derecede hissetme” semptomunu ortadan kaldırdığını söyledi. 1 yıl boyunca yüzlerce hastayla görüşme yaptıklarını belirten Kalı, “Bulantı ilaçları beyindeki bulantı merkezine etki ederek kusmayı engelliyor. Ama hastayı rahatsız eden kokunun önüne geçemiyor. Ekibimizle insan vücudundaki koku reseptörlerini bloke edersek, aşırı düzeyde duyulmasını engelleyebileceğimizi tespit ettik. Sinir uçlarını bir sıvıyla kaplayınca, kokuyu hissetme seviyesinin gerilediğini fark ettik. Böylece koku reseptörü bloker’ını icat ettik. 4-6 dakika arasında da etkisini hissettiren ilacın hiçbir yan etkisi bulunmuyor” dedi.

Op. Dr. Kalı, kısa süre içinde yurtdışında da satışa başlayacaklarını açıkladı. İlaç daha çok hamileler, kanser, migren ve diş tedavisi gören hastalarda kullanılıyor.

 

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