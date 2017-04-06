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Oscar kedi
SAĞLIK

Oscar kedi ölümü hissediyor!

Alzheimer ve Parkinson hastalarının kaldığı bir bakım evinde bakılan Oscar, öleceğini hissettiği kişilerin huzurla ölmesini sağlıyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 08:48:43 Güncelleme: 09:06:48

Hayvanların hislerinin biz insanlardan çok daha kuvvetli olduğunu biliyoruz. Peki, ölümü hissedebileceklerini hiç düşündünüz mü? Kanseri koklayan köpekler olduğunu defalarca haber yapmıştık; şimdi ise karşınızda ölümü hisseden kedi Oscar...

Hayvanlar birçok yerde terapi için kullanılıyor. Oscar da bu hayvanlardan biri. Alzheimer ve Parkinson hastalarının kaldığı bir bakım evinde bakılan Oscar, öleceğini hissettiği kişilerin huzurla ölmesini sağlıyor.

ODAYA GİREMEZSE KAPILARI TIRMALIYOR

Klinikte çalışan Dr. David Dosa, Oscar'ın bu yeteneğini fark etmesiyle 2010 yılında "Ölümü Hisseden Kedi" adlı bir kitap çıkardı. Kitap, Oscar'ın günlük rutinini anlatıyor. Oscar, istediği odaya girebiliyor, istediği hastalarla ilgilenebiliyor. Eğer öleceğini hissettiği hastanın odasına giremezse, kapısını tırmalamaya başlıyor.

Hemşireler Oscar'ın yeteneğini kanıtlayabilmek için bir deney yaptılar. Onu, yakın zamanda öleceğini hissettikleri hastaların yanına koydular ve Oscar'ın o hastaların huzurla ölmesi için sevgi gösterdiğini gördüler. 

ÖLMEYE YAKIN KİŞİLERİN VÜCUTLARINDAN KOKU MU SALGILANIYOR?

Kaliforniya'da sertifikalı bir hayvan davranışçısı olan Dr. Jill Goldman, Oscar'ın bu tutumunun öğrenilmiş bir davranış olabileceğini söylüyor. Hayvan davranışçı Dr. Daniel Estep'e göre ise Oscar, yalnızca hastaların hareket eksikliğini tanıyor ve bunu kedilerin hastalık olarak anladığını söylüyor. Genellikle kedilerin sahiplerinin hastalığını hissettiğini vurguluyor.

Oscar, Dr. David Dossa dışında bilim dünyasının da oldukça dikkatini çekti. Ölümü hissetmesi üzerine bazı hipotezler ortay çıktı. Ölmeye yakın kişilerin vücutlarından bir koku salgılandığı, Oscar'ın ise bu kokuyu algıladığı için ölümü hissettiği düşünülüyor.

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