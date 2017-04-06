USK'dan "yoğurdun kanser yaptığı" iddiasına yanıt

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Harun Çallı, endüstriyel yoğurdun kanser yaptığı iddiasına ilişkin, "Yoğurt sadece süt ve yoğurt mayasıyla üretilmektedir. Bunun ötesinde yoğurda herhangi bir katkı maddesi koymak yasalara aykırıdır, yasaktır, suçtur" ifadesini kullandı.

Çallı, yazılı açıklamasında, yoğurdun, beslenmenin en temel gıdalarından biri olduğunu belirterek, bu ürünün değerinin dünyada her geçen gün daha fazla anlaşılarak tüketiminin desteklendiğini ve hızla arttığını vurguladı.

"YASALARA AYKIRIDIR, SUÇTUR"

Türkiye'de ise kültürel miras olan yoğurdun korkulan bir ürün haline getirilmeye çalışıldığını belirten Çallı, şunları kaydetti:

"Hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan, hiçbir doğruluğu olmayan, yalan yanlış söylemleriyle insanları ürküterek ilgi toplamaya çalışan korku tacirlerinin, ambalajlı yoğurtları kanser hastalığıyla ilişkilendirecek kadar ileri gittiğini ve halkımızı yoğurt tüketmekte tereddüde düşürdüklerini üzülerek görüyoruz.

Yoğurt sadece süt ve yoğurt mayası ile üretilmektedir. Bunun ötesinde yoğurda herhangi bir katkı maddesi koymak yasalara aykırıdır, yasaktır, suçtur. Tüketicilerimizin karşısına çıkan yoğurt markalarının hiçbiri böyle bir ithamla karşı karşıya bırakamayacağımız çok değerli markalarımız, uluslararası gıda güvenliği standartlarını uygulayan, modern ve hijyenik tesislerde üretim yapan çok değerli kuruluşlarımızdır. Toplumumuzu yanıltıcı bilgilerle korkutarak, yoğurtla ilgili şüpheye düşürenleri, hatalarını telafi etmeye, üniversitelerimizi ve bakanlığımızı da bu konuda toplumu aydınlatacak bilgilendirmeler yapmaya davet ediyoruz."