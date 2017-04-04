KANSER HABERLERİ
04 NİSAN 2017
Yoğurt
SAĞLIK

Yoğurt kanser yapar mı?

Dr. Yavuz Dizdar, son dönemde artan kanser vakalarında endüstriyel yoğurdun etkisinin ilk sırada olduğunu söyledi

04 Nisan 2017 Salı, 15:17:58 Güncelleme: 16:14:25 DHA

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Yavuz Dizdar, son dönemde artan kanser vakalarında endüstriyel yoğurdun etkisinin ilk sırada olduğunu söyledi.

Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi'nde 'Beslenme ve Sağlık İlişkisi' konferansı düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Yavuz Dizdar, hazır yoğurtlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Dizdar, kanser hastalığının her geçen gün arttığını belirterek, "Etrafımızda her gün birisine kanser teşhisi konulduğunu duyuyoruz. Uzmanlar, kanserdeki bu kadar yoğun bir artışı yalnızca sigara, alkol ve obezite ile açıklamanın mümkün olmadığını düşünüyor. Beslenme açısından da birbirinden çok farklı sosyal statüdeki insanlarda da kanser görülüyor. 'Hayatınızdan çıkarın' diyebileceğiniz neler var' diye sorarsanız bilim insanları olarak geçtiğimiz yıllarda bunu çok tartıştık. Birinci sırada olan yoğurt hala ilk sıradaki yerini koruyor. Bizim ülkemizde yoğurt, diğer ülkelere göre açık ara daha çok tüketilen bir üründür. Yoğurt, beslenmeden öte insan vücudunun dengesinin korunması açısından da çok önemlidir" dedi.

"ENDÜSTRİYEL YOĞURTTAN UZAK DURULMALI"

Endüstriyel yoğurdun yapay bir ürün olduğunu ileri süren Dr. Dizdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolapta bekleyen yoğurdu haftalar boyunca üstten yemeye devam etseniz bir şey olmuyor. Bunu ben defalarca test etmiş biri olarak biliyorum. Biraz dikkat eden herkesin de bildiğini düşünüyorum. Bir ürün bu kadar çok tüketiliyorsa, bu kadar derin bir değişime gitti ise sorun var demektir. Bir gıdanın bozulma biçiminin dönüşmüş olması, ekşimenin ötesinde küflenmeyi bile atlıyor olması, içerikte çok fazla değişiklik yapıldığını gösterir. Kimse kusura bakmasın. Bunlar yoğurt değil. Bu yoğurt yöntemi bilinçli bir şekilde Türkiye'ye dayatılıyor. Bu güçler, yoğurda ilişkin Türkiye'deki yasal tebliğleri bile değiştirdi."

Kendisinin bu konuda eleştirileri gündeme getirdiğinde bazı endüstriyel yoğurt üreticilerinden, "Hocam size bozulmayan yoğurt verdik daha ne istiyorsunuz" diyenlerin olduğunu dile getirdi.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 11 dakika önce
    ben taze sağılmış sütümü alıp kendim yapıyorum yoğurdumu. herkese tavsiye ederim...
  • Misafir 1 saat önce
    peynir zeytin yoğurtta endüstriyel zehir kullanıyor. vücudda erimiyor, yanmıyor, atılmıyor, Kronik iltihab yapıyor. yumuşak dokular kronik aktif iltihab oluyor. zamanla doku harabiyeti. sindirimsizlik. şişme. önce sindirim org sonra eklemler sonra sadra kciğer böbrek mide pankrs omurga iltihab.
  • Misafir 1 saat önce
    Adamlar bozulmayan yoğurt yapmış. Süresi biten yoğurtların kapağını değiştirip aynen satıyorlar
  • Misafir 1 saat önce
    BEN EVDE YAPIYORUM HERKESEDE TAVSİYE EDERİM LÜTFEN ERİNCEK OMAYIN
  • Misafir 2 saat önce
    helal olsun sana doktor. biz yogurdumuzu kendimiz yapiyoruz
  • Misafir 2 saat önce
    kesin kanser yapıyor gibi bir açıklama yapamamış.. böyle bilim mi olur? bilim kesinlik ister, yuvarlak laflar değil
  • Misafir 2 saat önce
    KULAK ASMAYIN SİZ DAHA DR PROFESÖR OLSAYDI DİNLERDİK SÖZÜNÜ
  • Misafir 2 saat önce
    sade yoğurt değil yediğimiz herşey yapay oldu artık önümüze yemek diye tablet koymaları yakındır
  • Misafir 2 saat önce
    Deveye sormuşlar boynun niye eğri diye o da nerem doğru demiş kısacası bizde böyleyiz.
  • Misafir 3 saat önce
    Devlet önlemeli bi
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