SAĞLIK HABERLERİ
07 NİSAN 2017

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SAĞLIK

'Yerli' tümör konseyi!

Kanser hastalarını doktor doktor gezme yükünden kurtaran, tüm dallardaki uzmanların bir araya gelerek hastaya doğru tedavi kararının alınmasını sağlayan ‘tümör konseyleri’, 1 yıldır eğitim ve araştırma hastaneleriyle bazı özel hastanelerde hizmet veriyor. Akciğer, meme ve yumuşak doku kanserine yakalanan 4 kanser hastası da 20 doktordan oluşan konseye girdi. Hastalarla günlerce toplantılar yapıldı ve Münevver, Nurten, Mecide ile Mustafa adlı hastalar, kanseri büyük oranda atlattı. 4 hasta, Kanser Haftası’nı, hayatlarını kurtaran hekimlerle konsey masasında kutladı

07 Nisan 2017 Cuma, 03:19:54 Güncelleme: 08:34:15 HABERTURK.COM

 Kanser tedavisi için ABD ve Avrupa’nın uzun yıllardır faydalandığı, tedavide başarı oranını artıran “tümör konseyleri”, yaklaşık 1 yıldır yoğunluklu olarak eğitim ve araştırma hastaneleriyle bazı özel hastanelerde uygulanıyor. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre hastaneler özellikle, meme kanseri vakalarında konseye başvuruyor. Eğitim ve araştırma hastanelerinin yanı sıra son dönemde bazı onkoloji ve tıp fakültesi hastanelerinde de tümör konseyleri hayata geçti.

KİŞİYE ÖZEL KANSER TEDAVİSİ

Tümör konseyleri, kanser hastalarını doktor doktor gezme yükünden kurtarırken, hastalıklarla ilgilenen tüm dallardaki uzmanların bir araya gelerek hastaya özel doğru tedavi kararının alınmasını sağlıyor. Branş ve genel tümör konseylerinde, kanser hastasının tetkikleri, biyopsi, patoloji sonuçları değerlendiriliyor, hastanın kemoterapi ya da radyoterapi tedavisi görüp görmeyeceği, cerrahi müdahalede bulunulup bulunulmayacağı tartışılıyor. Bazı vakalarda konsey önce kemoterapi ya da ilaç tedavisi kararı alırken, bazı kanser hastaları içinse cerrahi işlemi uygun görüyor.

Münevver Sabak, Nurten Bozkurt, Mecide Demircan ile Mustafa Tekinel de konseye giren ve onların karar verdiği tedavi yöntemiyle şifa bulan hastalardan sadece 4’ü. Bu hastaların tedavi süreci, İstanbul Medipol Hastanesi’nde cerrah ve onkologların ağırlıkta olduğu hekimlerin katıldığı tümör konseyinde haftalarca tartışıldı. Farklı branşlardaki uzmanların önerileri alındı, sunumlar yapıldı, 4 hasta için uygun tedavi 20 onkoloğun katıldığı konsey masasında karara bağlandı. Kanseri büyük oranda atlatan 4 hasta, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nı hayatlarını kurtaran hekimlerle konsey masasında kutladı.

HASTAYA ÖZEL YOL HARİTASI

Yöntemin amacı, kanser tanısı konulmuş hasta için sadece kendi doktorunun değil diğer branşlardaki uzmanların da önerileriyle uygun kanser tedavisi kararını vermek. Konseyde akciğer, meme, sindirim sistemi, göğüs hastalıkları, genetik, baş ve boyun, beyin, jineokoljik, ürolojik tümörler masaya yatırılıyor. Haftanın belirli günlerinde toplanan tümör konseyi ile genel konsey, kanser tanısı konulmuş vakalar için hastaya özel yol haritası belirliyor. Konseyde onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, genel cerrahi hekimleri, medikal onkologlar ile uzman radyologlar bulunuyor. Bazı hastalar için uygulanacak tedavi konusunda fikir birliğine varamayınca, bir sonraki konseyde tezler ve antitezler sunuluyor.

MECİDE DEMİRCAN

AMELİYAT YERİNE İLAÇ TEDAVİSİ

48 yaşında meme kanserine yakalanan Mecide Demircan, 3’üncü evredeyken kanser gerçeğini öğrendi. Demircan’ın gittiği her doktor, “Ameliyat” dedi. Tümör konseyinde durumu görü- şülen Demircan için 3 ay sonra ara karar alındı. 6 ay kemoterapi tedavisi gören Demircan, kanseri yüzde 90 atlattı.

MUSTAFA TEKINEL

ÖLÜME BİR KALA KANSERİ YENDİ

2 çocuk babası Mustafa Tekinel (48) ise şiddetli baş ağrısı sonucu kanserle yüz yüze gelenlerden. Akci- ğer kanserini 4’üncü evrede fark eden Tekinel, 20 onkolo- ğun bulunduğu konsey kararıyla önce kemoterapi, sonra radyoterapi tedavisi gördü. O da kanseri büyük oranda geride bıraktı.

MÜNEVVER SABAK

EMZİRİRKEN FARK ETTİ

O hastalardan biri de 40 yaşındaki 4 çocuk annesi Münevver Sabak. Bebeğini emzirirken sol memesindeki sertliği fark etti. Bu süreçte 10 doktora muayene oldu. Konsey kemoterapi kararı aldı. Önce kemoterapi, sonra ameliyat kararı verildi. 3 hafta önce sol memesindeki tümör alınan Sabak, kanseri atlattı.

NURTEN BOZKURT

KARNINDAN 7 KİLOLUK TÜMÖR ÇIKARILDI

57 yaşındaki Nurten Bozkurt’un hayatı, 5 yıl önce yakalanıp atlattığı yumuşak doku (karın) kanserinin yeniden nüksetmesi üzerine altüst oldu. 3 ameliyat geçirdi, 1.5 yıl önce akciğerine sıçradı. Konsey, ilaç ve kemoterapiye karar verdi. Karnından 7 kiloluk ur çıkarıldı, kanseri büyük oranda yendi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 saat önce
    Allahım böyle güzel haberler duyunca insan nasıl mutlu oluyor!!!
  • Misafir 8 saat önce
    tez zamanda ülke genelinde de uygulanır inşallah bu proje
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