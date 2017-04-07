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07 NİSAN 2017

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Kafa nakli
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Kafa nakli ne zaman yapılacak?

Kafa nakli için tarih verildi... Rus Valery Spiridonov, kafa naklinin Aralık 2017'de olacağını açıkladı

07 Nisan 2017 Cuma, 08:49:44 Güncelleme: 11:02:27 HABERTURK.COM

Dünyanın ilk kafa nakli... Tüm dünyanın merakla beklediği kafa nakli operasyonuyla ilgili tarih açıklandı. 

Werdnig-Hoffmann sendromlu Rus Valery Spiridonov'un açıklamasına HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamaya göre; bilim dünyasında tartışmalara neden olan kafa nakli operasyonu Aralık 2017'de yapılacak.

KAFA NAKLİ AMELİYATI NASIL YAPILACAK?

Öncelikle ölen yeni bir insanın vücudu ve Spiridonov'un kafası, beyin hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak. Ardından alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak kesilecek. Sonrasında ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilecek ve Spiridonov'un vücuduna yerleştirilecek. Polietilin glikol maddesi kullanılarak, omuriliğin vücuda tam olarak oturması sağlanacak. Son aşamada ise tüm damarlar ile sinirler vücuda bağlanacak. Daha sonra nakil yapılan Valery Spiridonov, 3-4 hafta yapay koma halinde tutularak, omuriliğin vücuda iyice yerleşmesi sağlanacak.

20 milyon dolara mal olacağı belirtilen kafa nakli operasyonunda doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan 150 kişilik bir ekip bulunacak.

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YORUMLAR 51
  • Misafir 9 dakika önce
    tıp biliminin bu iş için henüz yetersiz olduğunu düşünüyorum ileride belki ama şu aşamada başarısız bir denemenin ötesine geçemez ..bir çok nedenden dolayı...
  • Misafir 4 saat önce
    vayy bé
  • Misafir 5 saat önce
    Diğer doktorların dedikleri kafanın naklinden ziyade birleştirilen sinir uçlarının gün de çok az bir şekil de iyileşmesi ve bu iyileşme tamamen oluncaya kadar bedende ki organların iflası şeklinde olur diyorlar. Yani sinirlerin hızlı iyileştirilmesi bulunmadan kafa nakli olsa bile uzun yaşayamıyor
  • Misafir 5 saat önce
    İlk ise çok zor,yaşasa bile bu uzun sürmez bence ama ben gelecekte bunun mümkün olacağını düşünüyorum
  • Misafir 6 saat önce
    fiziki bağlantı olsa da vücudun yaşaması için hormonal yapının devamı canlı algısı önemli çürüme başlar endokrin sistem kandırılmalı
  • Misafir 6 saat önce
    şu olmazcılar yokmu , hep dar kutular içinde kalırsınız inşallah.. olur elbet neden olmasın, bu sefer olmaz ama bir gün elbet olur
  • Misafir 6 saat önce
    Eğer bu operasyon başarılı olursa vay fakir insanların haline genç genç insanları donör olarak kullanırlar zenginleri yaşatmak için.
  • Misafir 6 saat önce
    bir zamanlar kalp nakli yapılacağında da mümkün değil kalp vücuttan ayrıldıktan sonra nasıl yaşayacak diye çok laf edilmiş yani kalp nakli bir zamanlar imkansız gibi görülüyordu ama şimdi değil Kafa nakli mi neden olmasın
  • Misafir 6 saat önce
    bence de başarılı olmaz.
  • Misafir 7 saat önce
    kafayi kesince butun emekleri bosa gidecek.
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