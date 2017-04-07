Kafa nakli ne zaman yapılacak?

Dünyanın ilk kafa nakli... Tüm dünyanın merakla beklediği kafa nakli operasyonuyla ilgili tarih açıklandı.
Werdnig-Hoffmann sendromlu Rus Valery Spiridonov'un açıklamasına HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamaya göre; bilim dünyasında tartışmalara neden olan kafa nakli operasyonu Aralık 2017'de yapılacak.
KAFA NAKLİ AMELİYATI NASIL YAPILACAK?
Öncelikle ölen yeni bir insanın vücudu ve Spiridonov'un kafası, beyin hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak. Ardından alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak kesilecek. Sonrasında ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilecek ve Spiridonov'un vücuduna yerleştirilecek. Polietilin glikol maddesi kullanılarak, omuriliğin vücuda tam olarak oturması sağlanacak. Son aşamada ise tüm damarlar ile sinirler vücuda bağlanacak. Daha sonra nakil yapılan Valery Spiridonov, 3-4 hafta yapay koma halinde tutularak, omuriliğin vücuda iyice yerleşmesi sağlanacak.
20 milyon dolara mal olacağı belirtilen kafa nakli operasyonunda doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan 150 kişilik bir ekip bulunacak.
- 32 yaşındaki Spiridonov, şunları söylemişti: Birinin ilk olması gerekiyor. Ama bu bir yarış değil, en azından benim bakış açımdan. Mesele, bilimin sınırlarını genişletmekte... Çok heyecanlı bir süreç ve bir yandan bu sayede insanları motive etmeme yarıyor. Ancak bütün hayatımı buna adamıyorum. Riskleri çeşitlendirmek ve yaşayan insanları desteklemek için robot ve yapay zeka geliştiriyorum.
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Misafir 9 dakika öncetıp biliminin bu iş için henüz yetersiz olduğunu düşünüyorum ileride belki ama şu aşamada başarısız bir denemenin ötesine geçemez ..bir çok nedenden dolayı...00
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Misafir 4 saat öncevayy bé00
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Misafir 5 saat önceDiğer doktorların dedikleri kafanın naklinden ziyade birleştirilen sinir uçlarının gün de çok az bir şekil de iyileşmesi ve bu iyileşme tamamen oluncaya kadar bedende ki organların iflası şeklinde olur diyorlar. Yani sinirlerin hızlı iyileştirilmesi bulunmadan kafa nakli olsa bile uzun yaşayamıyor00
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Misafir 5 saat önceİlk ise çok zor,yaşasa bile bu uzun sürmez bence ama ben gelecekte bunun mümkün olacağını düşünüyorum00
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Misafir 6 saat öncefiziki bağlantı olsa da vücudun yaşaması için hormonal yapının devamı canlı algısı önemli çürüme başlar endokrin sistem kandırılmalı00
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Misafir 6 saat önceşu olmazcılar yokmu , hep dar kutular içinde kalırsınız inşallah.. olur elbet neden olmasın, bu sefer olmaz ama bir gün elbet olur30
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Misafir 6 saat önceEğer bu operasyon başarılı olursa vay fakir insanların haline genç genç insanları donör olarak kullanırlar zenginleri yaşatmak için.30
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Misafir 6 saat öncebir zamanlar kalp nakli yapılacağında da mümkün değil kalp vücuttan ayrıldıktan sonra nasıl yaşayacak diye çok laf edilmiş yani kalp nakli bir zamanlar imkansız gibi görülüyordu ama şimdi değil Kafa nakli mi neden olmasın90
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Misafir 6 saat öncebence de başarılı olmaz.00
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Misafir 7 saat öncekafayi kesince butun emekleri bosa gidecek.00