Kafa nakli ne zaman yapılacak?

Dünyanın ilk kafa nakli... Tüm dünyanın merakla beklediği kafa nakli operasyonuyla ilgili tarih açıklandı.

Werdnig-Hoffmann sendromlu Rus Valery Spiridonov'un açıklamasına HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamaya göre; bilim dünyasında tartışmalara neden olan kafa nakli operasyonu Aralık 2017'de yapılacak.

KAFA NAKLİ AMELİYATI NASIL YAPILACAK?

Öncelikle ölen yeni bir insanın vücudu ve Spiridonov'un kafası, beyin hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak. Ardından alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak kesilecek. Sonrasında ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilecek ve Spiridonov'un vücuduna yerleştirilecek. Polietilin glikol maddesi kullanılarak, omuriliğin vücuda tam olarak oturması sağlanacak. Son aşamada ise tüm damarlar ile sinirler vücuda bağlanacak. Daha sonra nakil yapılan Valery Spiridonov, 3-4 hafta yapay koma halinde tutularak, omuriliğin vücuda iyice yerleşmesi sağlanacak.

20 milyon dolara mal olacağı belirtilen kafa nakli operasyonunda doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan 150 kişilik bir ekip bulunacak.