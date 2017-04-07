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İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi!

Kemoterapi ve radyoterapiden fayda sağlanamayacak ileri evre ve yayılmış bazı kanser türlerinde uygulanan "Karın İçi Sıcak Kemoterapi" yöntemi, özellikle yumurtalık, kalın bağırsak ve mide kanseri hastaları için umut oldu

07 Nisan 2017 Cuma, 15:10:55 Güncelleme: 15:24:56 AA

Kemoterapi ve radyoterapiden fayda sağlanamayacak ileri evre ve yayılmış bazı kanser türlerinde uygulanan "Karın İçi Sıcak kemoterapi" (Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi-HİPEK) yöntemi, özellikle yumurtalık, kalın bağırsak ve mide kanseri hastalarına umut oldu.

Damardan verilen kemoterapinin yetersiz kalındığı durumda, HİPEK yöntemi, cerrahi ile karın içinden tümörler temizlendikten sonra hasta anestezi altındayken gerçekleştiriliyor.

Türk Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ömer Alabaz, kanser tedavisinde cerrahi uygulamaların çok önemli olduğunu belirtti. Son yıllarda cerrahi uygulamalardaki gelişmeler, özellikle onkoloji ve radyoloji alanındaki ilerlemelerle cerrahinin alanının küçüldüğünü vurgulayan Alabaz, "Eskiden daha büyük cerrahiler yaparken, şu anda radyoterapik, genetik çalışmalar sayesinde cerrahinin kullanım alanı daha da küçüldü." diye konuştu.

Çok ilerlemiş ve sınırlarını aşmış tümörlerde, cerrahi müdahale yapılamadığının altını çizen Alabaz, bu hastalarda kemoterapi ve radyoterapiyle hastanın yaşam süresinin uzatılmaya çalışıldığını dile getirdi. Alabaz, özellikle erken evrede uygulanan cerrahiyle tedavi oranın yüzde yüze çıktığını belirterek, "Fakat radyoterapi, kemoterapi gibi hedefe yönelik tedavilerle, daha basit ameliyatlar yaparak ilerliyoruz." bilgisini verdi.

Karın içi sıcak kemoterapinin, en sık kadınlarda yumurtalık kanserlerinin tedavisinde kullanıldığını, bunun yanı sıra kalın bağırsak, mide, apandisit ve peritonun kendi kanserlerinde kullanıldığını anlatan Alabaz, buna artık pankreas kanserlerinde de başvurulmaya başlandığını bildirdi.

SICAK KEMOTERAPİ NASIL UYGULANIYOR?

HİPEK uygulaması ameliyat sürecinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Uzun süren ameliyatın sonunda, karın içinden tümörler temizlendikten sonra hasta anestezi altındayken yapılıyor.

Karın kapatılmadan önce buranın alt ve üst kadranlarına ikişer diren konuluyor. Bu direnlerle kemoterapi sıvısını ısıtan özel cihaz arası bağlantı kuruluyor ve karın alt ve üst kısmına ısı düzeyini takip etmek için 2 ısı probu yerleştiriliyor. Bu proplar kemoterapi verildiği sürece ısının istenen düzeyde sabit kaldığının görülmesini olanak veriyor. Isı 41-43 derece arasında tutuluyor.

Kemoterapi süresi 60 dakika olarak ayarlanıyor. Karın içine 3,5 litre kemoterapi sıvısı veriliyor. Bu sırada kemoterapinin karın içinde her yere ulaşması için karın dıştan elle çalkalanıyor. Bu sürenin sonunda karın içindeki sıvı geri alınıyor ve işlem sonlandırılıyor.

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