Deri problemleri arasında en sık karşılaşılan hastalık olan akneler ile başa çıkmada beslenme alışkanlıkları önemli rol oynuyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin akne oluşumunu hızlandırdığını söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Akne, bilinenin aksine sadece ergenleri ve genç yaştakileri değil, her yaşta etkili oluyor. Cildin doğru temizlenmemesi ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler akneye neden oluyor. Akne sorunundan kurtulmak için Omega-3 ve Omega-6 oranı yüksek bir beslenme alışkanlığı benimsenmeli” dedi.

Aknenin yağ bezi aktivitesinde artış, yağ bezi kanallarının tıkanması ve bunun sonucunda bez kanallarında bulunan bakterilerinin sayısında yaşanan yükselme ile ortaya çıktığını belirten Dr. Figen Akın, kişinin beslenme alışkanlığı ile akne oluşumu arasında ciddi bir ilişki olduğunu söyledi.

KARBONHİDRAT CİLDİ YAŞLANDIRIYOR

Yapılan bilimsel çalışmalara göre Türkiye’de en fazla tüketilen karbonhidratın akne gelişiminde ve şiddetlenmesinde büyük etkisi olduğu belirtiliyor. Yüksek karbonhidratın derinin erken yaşlanmasına da neden olduğunu belirten Dr. Akın, “Akneden korunmak için sebze, meyve ağırlıklı bir beslenme alışkanlığı benimseyerek bununla birlikte balık ve düşük karbonhidratlı besinlerin tüketilmesi, akneden korunma ve tedavisinde olumlu etkiler doğurur” dedi.

OMEGA-3 VE OMEGA-6 ALIMI ÖNEMLİ

Akne sorununu vücuttan uzak tutabilmek için Omega-3 ve Omega-6 oranı yüksek bir beslenme alışkanlığının benimsenmesi gerektiğini söyleyen belirten Dr. Figen Akın, “Balık yağı, deniz ürünleri, keten tohumu, semizotu, ceviz, fındık, badem ve yeşil sebzeler omega-3 ve omega-6 açısından zengin gıdaların başında gelmektedir” açıklamasında bulundu.

AŞIRI SÜT TÜKETİMİ VE ŞEKER AKNEYİ TETİKLEYEBİLİR

Süt tüketiminin akne oluşumuna etkilerinden bahseden Dr. Figen Akın, sütün birçok yönüyle vücuda olumlu etkisi olduğunu, ancak bol miktarda alınmasının bazı hormonların miktarını etkilediğini bunun da yağ bezelerinde ve yağ üretiminde artışa neden olduğunu dile getirdi. Ayrıca sütün içeriğindeki yüksek iyot düzeyinin de akneyi alevlendirebileceğini belirten Dr. Figen Akın, “Bir diğer yönden vazgeçilemeyen çikolata, bilimsel çalışmlarda akneye direkt olarak bir etkisi olmadığı görülüyor. Ancak yüksek şeker oranı akne üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptandı” dedi.